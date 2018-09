Tirsdag kveld debatterte EUs folkevalgte den stadig mer urovekkende utviklingen i Ungarn. Idag, onsdag, faller dommen.

Da skal EU-parlamentet stemme over forslaget om å anbefale aktivering av EU-traktatens paragraf 7 mot Ungarn. Artikkel 7 kalles «atomknappen» i EU-samarbeidet, og utløses den, vil det være starten på en straffeprosedyre som i siste instans kan bety at Ungarn fratas stemmeretten i EU.

EU har over lang tid sett med bekymring på den demokratiske utviklingen i Ungarn, eller snarere mangel på sådan. Etter at Orbán erklærte at Ungarn ønsket å bli et illiberalt demokrati, har bekymringen vokst.

Dette budskapet gjentok og forsterket Orbán etter den knusende valgseieren i april i år.

– En fornærmelse mot hele det ungarske folk

Jean-François Badias / AP

Under sin forsvarstale i EU-parlamentet i går kveld, raste Orbán mot forslaget om å frata landet stemmeretten i EU. Han mente det var en fornærmelse mot hele det ungarske folk.

– Dere fordømmer ikke bare en regjering, men et land og en nasjon. Dere fordømmer Ungarn, som har vært en del av familien av kristne europeiske land i tusen år, sa han ifølge NTB.

– Vi vil selv bestemme hvem vi vil bo med. Vi har bygd et gjerde, og vi har stoppet hundretusener av ulovlige innvandrere. Ungarn skal ikke bli et land av migranter, raste Orbán fra talerstolen.

I fjor utløste EU-kommisjonen tilsvarende prosedyre overfor Polen. Nå kan et annet sentraleuropeisk land måtte gjennom en tilsvarende ydmykende og belastende prosess.

Men selv om EU-parlamentet i dag onsdag skulle utløse atomknappen, er det ingenting som tyder på at Orban «utslettes» med det første.

Her er 3 grunner til at Orbán ikke vil «utslettes»

1. VETORETTEN REDDER ORBÁN: Prosedyren som nå eventuelt settes i gang mot Ungarn er lang og ydmykende. På veien vil Ungarn nye straffeforslag. Blant annet har EU truet med å straffe bråkmakerne i Øst-Europa gjennom budsjettprosessen. Både Polen og Ungarn er netto bidragsmottagere fra EU. Dersom EU skrur igjen pengekranen, vil det ramme Ungarn hardt.

Rike EU-land i vest har siden 2004 overført enorme summer til landene i øst. Nå krymper betalingsviljen.

Men det endelige målet, å frata Ungarn stemmeretten i EU, er nesten umulig. Et slikt forslag krever enstemmighet. Om ett land legger ned veto, vil det være umulig å ekskludere Ungarn. Og her har Polen og Ungarn allerede lovet å hjelpe hverandre, om det skulle bli nødvendig.

Reuters

2. EPP KRANGLER OM HVA DE SKAL GJØRE MED «DEN STYGGE ANDUNGEN»: Orbáns konservative parti, Fidesz, er medlem av den største partigrupperingen i EU-parlamentet, EPP. Det europeiske folkeparti (EPP) er et kristendemokratisk, konservativt partisamarbeid mellom nasjonale partier i Europa. Høyre og Erna Solberg er blant annet medlemmer.

Allerede i 2015 uttalte Erna Solberg til Aftenposten at hun fant det problematisk å ha Orban i gruppen.

– Han pleier ikke å uttrykke noe stort ønske om å snakke med meg på møter, uttalte statsministeren til Aftenpostens daværende Brussel-korrespondent, Ingeborg Moe.

Siden har motstanden mot å ha Orban i partiet vokst i styrke. Senest i forrige uke tok svenske Maria Corazza Bildt, medlem av EPP i EU-parlamentet, et grusomt oppgjør med Orban i den europeiske utgaven av Politico. «Nå Orban, har du gått for langt.»

Selv om motstanden mot Orban har økt, er det mange som kvier seg for å kaste ham helt ut av gruppen. Noen mener det er bedre å ha ham på innsiden, og under kontroll. Andre har mer egoistiske hensikter. EPP er den største og mektigste grupperingen i EU-parlamentet. De ønsker ikke å svekke partiet foran det viktige EU-valget neste år.

Luca Bruno / AP

3. ORBAN HAR MANGE DÅRLIGE VENNER: Om Orban skulle bli kastet ut av EPP, er det andre europeiske partier som gjerne ønsker ham velkommen. Deriblant grupperingen som kaller seg ECR (European Conservatives and Reformists). Gruppen består av konservative og ytre høyre partier, blant annet Lov og Rettferdighetspartiet i Polen. Her er Orban hjertelig velkommen.