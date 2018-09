Da Aftenposten tok kontakt, befant Kenneth Flaglien og kona Inger Lise Forsberg Flaglien seg i bilkø mot Charlotte i Nord-Carolina. De er evakuert fra badebyen Myrtle Beach i nabostaten Sør-Carolina. Orkanen Florence er ventet å treffe kysten torsdag.

Privat

De har vært i bryllup i Charleston i Sør-Carolina og skulle bruke resten av ferien til å slappe av på det populære feriestedet. Men værgudene ville det annerledes.

– Vi måtte bare pakke tingene våre og komme oss vekk. Det har vært lite drama for vår del, men naboene her har spikret igjen vinduer og forsøkt å hamstre bensin og vann.

Fakta: Orkanstyrke I norsk terminologi brukes orkan som en generell betegnelse på vind på over 32,5 meter i sekundet.

En kategori 1-orkan har vindhastighet på 32,5 til 42,4 meter i sekundet.

Kategori 2: 42,5-48,9 m/s.

Kategori 3: 50-57,9 m/s.

Kategori 4: 58-68,9 m/s.

Kategori 5: Over 69 m/s.

Tropiske orkaner er en betegnelse på sykloner i atlanterhavsområdet og østre stillehavsområdet. I det vestlige stillehavsområdet kalles de tyfoner eller taifuner. I Indiahavet brukes syklon, som altså også er den generelle betegnelsen.

Orkaner dannes over havet under lavtrykk når havoverflaten er minst 26,5 grader og luften i atmosfæren over er fuktig.

Den varme og fuktige luften beveger seg i en oppadgående spiral som vokser kraftig. Hele uværet kan ha en diameter på mellom 300 og 500 km. I syklonens øye kan det være helt vindstille.

Det er ikke bare vinden som forårsaker skade, men også det kraftige regnet og flombølger som skyller inn over kystområdene. (Kilde: Store norske leksikon, Ritzau, NTB)

Tomt for drivstoff, vann og strømaggregater

Men det var lettere sagt enn gjort.

– Vi fikk melding i går om å huske og fylle drivstoff, for dagen etter kom det til å bli kaos. Men allerede da var det umulig. Det var hundrevis av biler i kø på bensinstasjonene som ikke allerede var tomme for drivstoff.

– Vi har fått beskjed om at butikkene er tomme for strømaggregater, og at man bare kan glemme å få tak i flaskevann og hermetikk.

Kenneth Flaglien

«A beast like no other»

CNN har analysert noen av grunnene til at Florence er en uvanlig farlig orkan, og omtaler den som «a beast like no other».

Den vokste fra kategori 2 til 4 på svært kort tid, noe som er urovekkende.

Videre er den ekstreme stormfloen som følger etter vindkastene, trolig den største faren både for tap av menneskeliv og materiell ødeleggelse.

I tillegg til flommen i kystområdene, frykter eksperter at også store områder i innlandet kan bli rammet av flom.

En kategori 4-orkan har aldri truffet land så langt nord i USA før. Den kan ramme områder og folk som ikke er vant til orkaner.

Kenneth Flaglien

Spøkelsesby

I dag har ekteparet Flaglien brukt dagen på å evakuere. Men de sier at de ikke lider noen nød.

– For de litt mer vanskeligstilte, er det sikkert fryktelig dramatisk. Fra klokken 12 i dag opphører alle offentlige tjenester, så om du blir, er det på ditt eget ansvar. Ingen nødetater kommer og hjelper deg.

– Myrtle Beach var en spøkelsesby da vi dro, sier Flaglien.

Sør-Carolinas guvernør Henry McMaster anslår at én million mennesker vil flykte fra delstatens kystområder. På to motorveier er kjøreretningen i de østgående feltene snudd for å gjøre utfarten lettere.

Flaglien forteller at de fleste blir evakuert så langt sør som Florida. Selv flyr de til Las Vegas fra Charlotte i morgen.

– Det var bare å komme seg lengst mulig bort, sier han.

RANDALL HILL / Reuters / NTB scanpix

1,5 million mennesker evakuert

Hele USAs østkyst ruster seg for Florence. Over 1,5 millioner mennesker er bedt om å forlate hjemmene sine.

Den siste staten som har erklært unntakstilstand, er Washington, D.C. Fra før har statene Virginia, Nord-Carolina og Sør-Carolina også gjort det.

Florence omtales som den kraftigste værtrusselen mot delstatene Nord-Carolina og Sør-Carolina på 30 år.

– Denne orkanen er et monster. Den er stor, og den er slem. Den er en ekstremt farlig, livstruende, historisk orkan, sa guvernør Roy Copper i Nord-Carolina tirsdag.

Uværet beveger seg natt til onsdag mot USAs sørøstkyst med vindstyrke på over 60 meter pr. sekund. Meteorologene varsler at Florence vil nærme seg kategori 5 før orkanen ventes å senke farten, styrke seg, og feie innover kysten mot slutten av uken.

En så kraftig orkan er uvanlig så langt mot nord, men årsaken til at den har vokst seg så sterk, er det uvanlig varme vannet i havet. At orkanen beveger seg sakte fremover, fører til at den rekker å slippe mye nedbør før den går videre.