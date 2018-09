Før helgen skrev avisen The New Yorker om kvinnen som hadde anklaget høyesterettskandidat Brett Kavanaugh for seksuelle overgrep da de begge var tenåringer og gikk på videregående skole i en småby i delstaten Maryland.

The New Yorker skrev saken uten kvinnens navn eller samtykke.

Nå står Christine Blasey Ford (51) frem i The Washington Post for å fortelle sin versjon av historien.

Tidligere i sommer sendte hun et fortrolig brev til en demokratisk politiker om det som angivelig skjedde for mer enn tre tiår siden, en sommer tidlig på 80-tallet, da hun skal ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep av Kavanaugh.

Ble befølt, holdt fast og stoppet munnen på

Ifølge Ford dro Kavanaugh og en annen mann henne inn på et soverom i forbindelse med en privat tilstelning. Der skal Kavanaugh ha klådd på henne over klærne mens han forsøkte å kle av henne en badedrakt og klærne hun hadde på over det.

Da hun forsøkte å skrike, skal han ha holdt hånden over munnen hennes.

– Jeg trodde han kunne komme til å ta livet av meg ved et uhell, sier Ford.

– Han prøvde å angripe meg og kle av meg.

En klassekamerat skal ha kommet inn på rommet og hoppet på dem. Hun løp og låste seg inn på et toalett før hun flyktet fra huset.

Kavanaugh avviser anklagen

53 år gamle Kavanaugh avviser kategorisk anklagen og sier at det aldri har skjedd.

– Jeg benekter denne anklagen kategorisk og utvetydig. Jeg gjorde ikke dette på videregående, og heller ikke på noe annet tidspunkt, sier han i en uttalelse fra Det hvite hus.

Han vil ikke kommentere saken utover det, ifølge The Washington Post.

Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Kavanaugh har fått bred støtte av venner og bekjente fra denne tidsperioden. En gruppe på 65 kvinner har signert et brev hvor de forsvarer dommeren.

– Gjennom de mer enn 35 årene vi har kjent ham, har Brett skilt seg ut for sitt vennskap, sin karakter og integritet. Han har spesielt behandlet kvinner med anstendighet og respekt. Dette var sant da han gikk på videregående, og det er fortsatt sant den dag i dag, heter det.

Spørsmålet er uansett om dette kan føre til problemer for høyesterettsnominasjonen hans.

Vil ha FBI-etterforskning

USAs president Donald Trump har nominert Kavanaugh til å fylle det ledige dommersetet i høyesterett.

Med republikansk flertall i Senatet var nominasjonen ventet å gå gjennom i justiskomiteen kommende torsdag.

Men den demokratiske senatoren Dianne Feinstein har nå forespurt en FBI-etterforskningen av Kavanaugh.

– Jeg støtter Mrs. Fords avgjørelse om å dele sin historie, og nå som hun har gjort det, er det i FBIs hender å gjennomføre en etterforskning. Dette bør skje før Senatet går videre med denne kandidaten, sier Feinstein i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix

Slet med psykiske problemer

I dag er Christine Blasey Ford professor i psykologi ved Palo Alto-universitet i California og har publisert en lang rekke akademiske artikler i anerkjente tidsskrifter, ifølge The Washington Post.

Hun holdt historien hemmelig helt frem til 2012. Da begynte hun å lette på sløret i samlivsterapi med sin nåværende ektemann, som hun giftet seg med i 2002.

Ford forteller at hun var vært gjennom psykoterapi for å hanskes med episoden. Hun forteller at hun senere har forstått hendelsen som et traume som har hatt stor, vedvarende effekt på livet hennes.

Hun har senere slitt med angst, med tendenser til posttraumatisk stress-syndrom, og har slitt akademisk, sosialt og med å ha sunne forhold til menn.

– Jeg tror det avsporet meg helt i fire-fem år i etterkant, forteller Ford til The Washington Post.

Avstemming torsdag

Torsdag skal justiskomiteen stemme over Kavanaugh som ny høyesterettsdommer. Sammen med Neil Gorsuch, som Trump utnevnte i fjor, vil Kavanaugh utgjøre et nytt, tydelig konservativt flertall i høyesterett. 53-åringen kan bidra til å trekke domstolen i høyreorientert retning i flere tiår fremover.

REUTERS/Chris Wattie/NTB scanpix

Demokratene som er kritisk til Kavanaugh, gjør det de kan for å understreke at retten kan da avvise rettigheter som selvbestemt abort, programmer for svaktstilte minoriteter og sikre presidenten større immunitet fra loven.

Om Kavanaugh kommer seg gjennom avstemningen, går den videre til Senatet. Siden Republikanerne har flertall både der og i Representantenes hus, ligger det an til at han blir godkjent.