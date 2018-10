Fire søstre døde i limousin-ulykke i New York

Limousinen som krasjet i New York lørdag var fullastet med et bursdagslag som skulle feire en av fire søstre. Alle fire var blant de 20 som omkom.

Ulykken fant sted i småbyen Schoharie, en by nær Albany i delstaten New York, lørdag ettermiddag lokal tid. Limousinen kom kjørende på rødt lys gjennom et kryss og krasjet i en parkert SUV utenfor en butikk.

18 av de omkomne satt i bilen, mens to av dem var tilfeldige forbipasserende. Også sjåføren døde. Festlaget var samlet til 30-årslaget til en av fire søstre.

– De tok et ansvarlig valg ved å leie en limousin slik at de ikke skulle måtte kjøre noe sted, sa tanten Barbara Douglas til journalister søndag. Hun sa at tre av søstrene hadde med seg ektefellene i bilen, og at parene etterlater seg flere barn.

En butikkansatt, Jessica Kirby, sier limousinen kom kjørende ned en bakke i «trolig over 100 kilometer i timen». Et av vitnene til ulykken, Linda Riley, satt i en bil i nærheten. Hun sier krasjet hørtes ut som en eksplosjon.

Styreleder Robert Sumwalt i den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) karakteriserer trafikkulykken som den dødeligste i landet på nesten ti år.