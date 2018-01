Trump med advarsel til EU om «veldig urettferdig» handelspraksis

– Jeg representerer USA, situasjonen er veldig urettferdig. Vi får ikke våre produkter inn. Det er veldig, veldig vanskelig. Likevel sender de varer til oss – ingen skatter, veldig lite skatt. Det er veldig urettferdig, sa Trump i et fjernsynsintervju sent søndag kveld.

– Jeg har hatt massevis av problemer med EU, og det kan utvikle seg til noe veldig stort fra det synspunktet, fra handelssynspunktet. Og jeg tror det kan slå svært dårlig ut for dem, fortsatte presidenten.

Intervjuet ble spilt inn torsdag mens Trump besøkte World Economic Forum i sveitsiske Davos. USAs president kom også med kritikk mot den britiske regjeringen og statsminister Theresa May for hvordan de håndterer brexit-forhandlingene med EU. Selv ville han «inntatt en tøffere holdning».

– Jeg tror jeg ville sagt at EU ikke er så bra som det påstås å være.

Trump sier han fortsatt har veldig lyst til å besøke Storbritannia, etter at han nylig avlyste et planlagt besøk i februar. Han sier han er veldig populær i Storbritannia og sier han ikke er bekymret for kritikere som Labour-leder Jeremy Corbyn og Londons ordfører Sadiq Khan.

Bekrefter at han tvitrer fra sengen

President Trump tyr ofte til Twitter når han vil nå ut til publikum. I fjernsynsintervjuet bekrefter han det mange har mistenkt: Noen av meldingene sendes fra sengen.

Trump bruker det sosiale mediet til å kunngjøre endringer i amerikansk politikk, til å komme med stikk og spark mot amerikanske medier og til å kritisere fremmede makter, som for eksempel Nord-Korea. Kontoen @realdonaldtrump har drøyt 47 millioner følgere, skriver Reuters.

– Uten den formen for kommunikasjon kan jeg ikke forsvare meg. Jeg får mye falske nyheter, massevis av nyheter som er veldig falske eller oppdiktet, sier han i intervjuet med den britiske fjernsynskanalen ITV søndag.

Flere av meldingen kommer på tider av døgnet der mange ligger og sover, og presidenten fikk spørsmål om han sendte meldinger mens han selv lå i sengen.

– Vel, noen ganger kan de komme fra sengen, og noen ganger sendes de kanskje mens jeg spiser frokost eller lunsj eller noe. Stort sett kommer de tidlig om morgenen eller om kvelden når jeg kan gjøre som jeg vil. Men jeg er veldig travel om dagen, veldig lange dager, jeg er veldig opptatt.

Trump bekrefter også at han av og til overlater til andre å sende Twitter-meldinger for ham.

– Noen ganger bare dikterer jeg noe kjapt og lar noen andre legge det ut, forteller presidenten.