Søreide: – Norge skal sende klart signal til verden om alvoret på Korea-halvøya

Canada og USA er vertskap for utenriksministermøtet.

– Utenriksministre fra hele verden skal møtes for å vise samhold i sin motstand mot Nord-Koreas farlige og ulovlige handlinger og for å styrke den diplomatiske innsatsen for å gjøre Korea-halvøya atomvåpenfri, sikker og velstående. Utenriksministrene skal også diskutere hvordan effekten av de globale sanksjonene kan styrkes, heter det i en erklæring fra canadisk UD.

Kina har takket nei til å delta i møtet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Klare signaler

– Norge vil sende klare signaler til våre allierte land og verdenssamfunnet om at vi ser med stort alvor på sikkerhetsutfordringene på den koreanske halvøya, i regionen og globalt. Nord-Koreas atom- og missilprogram kan også få ødeleggende virkninger for det globale ikke-spredningsregimet. Med den spente situasjonen vi har i dag rundt Nord-Korea-spørsmålet, er det viktig å finne en politisk løsning på konflikten, sier Søreide.

Hun skal også bruke oppholdet i Vancouver til å gjennomføre bilaterale samtaler med utenriksministerkolleger.