Onsdag møttes USAs president Donald Trump og statsminister Erna Solberg (H) i Det hvite hus. Etter å ha vært på enerom i drøyt én time, møtte de pressen.

– Vi jobber veldig godt sammen og jeg tror vi har et nyvunnet vennskap, så jeg vil si takk og Gud velsigne deg, sa president Trump til slutt i sin innledning og gikk bort til statsminister Solberg og trykket hånden hennes.

– Parisavtalen er veldig urettferdig

Aftenposten stilte spørsmål om hvordan USA og Norge kan samarbeide om å nå klimamålene etter at Trump bestemte seg for å trekke USA ut av Parisavtalen:

– Det var ikke et stort tema under samtalene. Jeg vil si at Parisavtalen, slik den står, er veldig urettferdig mot USA. Den gjør det vanskelig for vår økonomi. Vi er et land med olje, gass og kull. Avtalen skader dermed økonomien vår. Vi vil ha forretninger som kan konkurrere, noe avtalen ville hindret, svarte Trump.

– Det er en avtale jeg ikke har et problem med, men jeg hadde et problem med avtalen de signerte. Så vi kan mulig gå inn i Parisavtalen igjen, sa Trump før han la til:

– En av de store ressursene til Norge er vann. Dere har en enorm vannenergi. Mesteparten av energien deres kommer fra vann. Jeg skulle ønske vi gjorde noe av det samme.

– Vi er opptatt av klima og forplikter oss til Parisavtalen. Og vi ser at den fører til handelsavtaler, det fører til amerikanske bedrifter og arbeidsplasser, og til salg av biler til Norge, understrekte Solberg.

Takket det norske folk

Foran pressekorpset brukte Trump anledningen til å takke Erna Solberg og det norske folk for innsatsen mot IS i Irak og Afghanistan.

Den amerikanske presidenten påpekte viktigheten av NATO-samarbeidet og uttrykte et håp om at Norge snart kommer til å oppfylle forsvarsalliansens målsetting om å bruke minst to prosent på forsvaret.

– Både jeg og statsminister Erna Solberg er enige om å styrke NATO-samarbeidet, sa Trump.

Han fremhevet også de økonomiske båndene mellom Norge og USA.

– De økonomiske båndene er robuste og voksende. Vi har faktisk et handelsoverskudd med Norge, kan dere tro det? sa Trump med et smil.

Statsminister Erna Solberg: Vi har hatt få kontakter i Trumps innerste krets.

Solberg beskrev selve møtet som «fruktbart». Hun fortalte at de to statslederne hadde diskutert sikkerhet, økonomisk vekst og andre felles interesseområder.

– Vi har en lang og fortsatt historie for å stå skulder ved skulder på slagmarker verden over. USA forblir vår viktigste allierte, en stor handelspartner og en god venn. Jeg har forsikret president Trump om at Norge er en alliert og en venn han kan regne med i fremtiden.

På Twitter takket Donald Trump igjen for møtet med Solberg:

Today, it was my great honor to welcome Prime Minister Erna Solberg of Norway to the @WhiteHouse - a great friend and ally of the United States! Joint press conference: https://t.co/qWR1BhfQZI pic.twitter.com/PJvwznjRCO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2018

– En fantastisk kunde

Erna Solberg ankom Det hvite hus noen minutter forsinket, litt over klokken 20 onsdag kveld. Der ble hun møtt av Trump. De to stilte så opp for fotografer inne i Det ovale kontor, presidentens arbeidsrom.

– Norge er en fantastisk kunde, venn og alliert, sa Trump til Solberg.

– Vi har gode forretningsforbindelser, og jeg forstår at Norge skal kjøpe flere jagerfly, la han til.

Den amerikanske presidenten gratulerte Solberg med høstens valgseier og sa at hun var en meget godt respektert og godt likt statsleder. Han sa det var en stor ære å ha Solberg på besøk.

God tone

Solberg påpekte det gode samarbeidet mellom Norge og USA. Hun minnet også Trump på at Norge understøtter 470.000 arbeidsplasser i USA. Hun fortalte at Norges fokus på grønn transport gjør at de vil kjøpe flere amerikanske produkter i fremtiden. Solberg fortalte også at Norge faktisk har et handelsunderskudd med USA.

– Dere må ha noen fantastiske produkter, sa Solberg.

– Vi produserer de beste militære produktene i verden, svarte Trump.

Onsdagens besøk er tyvende gang en norsk statsminister besøker den amerikanske presidentens bolig. Solberg og Trump har truffet hverandre to ganger tidligere, men dette møtet ble det første på tomannshånd.

Klima på agendaen

Det er tredje gang Erna Solberg besøker en amerikansk president hjemme i Washington D.C. Hun hadde på hadde på forhånd varslet at klima skulle bli viktig under samtalene med Trump.

Flere norske politikere og USA eksperter hadde signalisert før besøket at klima var det suverent viktigste de to statslederne bør snakke om.

– Norge, sammen med andre land, må formidle viktigheten av amerikansk lederskap i klimaspørsmålet. Det var et utenrikspolitisk tema der Obama viste klart lederskap, sa førsteamanuensis Hilmar Mjelde fra Universitetet i Bergen til Aftenposten.