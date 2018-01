Ny eksplosjon i Malmö

Flere vitner skal ifølge Expressen ha ringt politiet og fortalt om et kraftig smell. Inngangsdøren til en restaurant ble sprengt i fillebiter.

Fasaden på en kontorbygning ble ødelagt. Bygningen ligger i nærheten av politihuset i Rosengård, der det onsdag ble detonert en granat eller annen sprengladning som ødela flere biler og politihuset.

17. januar i år: Eksplosjon ved politistasjon

Et stort område ble søndag kveld avsperret av politiet. Det mistenkes at det finnes en sprengladning til, som ikke har detonert.

Frykter flere bomber

– Vi har rekvirert bombetekniker som skal til stedet for å forsikre at det ikke er noe eksplosivt der, sier Calle Persson, informasjonsmedarbeider ved politiets operasjonssentral til nyhetsbyrået TT søndag kveld.

Gjerningsmannen skal, ifølge opplysninger Aftonbladet har fått, ha tent på «noe med en lunte» som befant seg ved fasaden og deretter løpt fra stedet.

Vitner: Forsvant i Audi

Siden skal to personer i en Audi ha plukket opp den antatte gjerningsmannen og kjørt vekk.

Politiet har pågrepet to menn i 20-årsalderen etter eksplosjonen onsdag. Regionpolitisjef Carina Persson sier til P1 Morgon at de pågrepne mennene er kjent av politiet og tilknyttet et kriminelt miljø i Malmö. Under en pressekonferanse etter onsdagens ekplosjon, opplyste politiet at de mener at bombeangrepet var en reaksjon på politiets arbeid.

Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN