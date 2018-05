Trump om åpningen av USAS ambassade i Jerusalem: - En stor dag for Israel

Etter å i lengre tid ha svart «kanskje» på spørsmål om han selv skulle delta, endte den amerikanske presidenten til slutt med å kunngjøre at han ikke ville ta turen til Jerusalem for å overvære ambassadeåpningen mandag.

Isteden ble han værende i USA, mens en delegasjon med blant annet datteren Ivanka og svigersønnen Jared Kushner deltar på seremonien som markerer åpningen av den omstridte nye amerikanske ambassaden til Israel.

– USAs ambassadeåpning i Jerusalem blir dekket direkte på Fox News og Fox Business, skriver presidenten på Twitter.

– Stor dag for Israel, legger han til.

I forkant av ambassadeåpningen har det brutt ut omfattende palestinske protester på Gazastripen. Israelske soldater svarer med skarp ammunisjon, og et titalls palestinere er drept.

RONEN ZVULUN

Norge deltok ikke

Rundt 30 land var ifølge israelske medier representert under mandagens ambassadeåpning, men Norge var ikke blant dem.

– I likhet med de fleste europeiske land fant Norge det ikke naturlig å delta, sier pressevakt Ane Lunde i Utenriksdepartementet til NTB.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har slutten seg til rekken av kritikere etter Trumps kunngjøring i desember, og mener USAs anerkjennelse av Jerusalem som israelsk hovedstad og ambassadeåpning i byen er et dårlig bidrag til fred i Midtøsten.

Khalil Hamra / TT NYHETSBYRÅN

– Utestående spørsmål i konflikten mellom israelere og palestinere må løses gjennom forhandlinger. Dette gjelder ikke minst Jerusalems status, sa hun i desember.

Ulovlig okkupasjon

FN slo i 1947 fast at Jerusalem skulle være under internasjonal kontroll, men planen ble aldri satt ut i livet. Israel tok kontroll over Vest-Jerusalem under krigen i 1948, og erobret den østlige delen av byen fra Jordan under krigen i 1967.

Et samlet verdenssamfunn, også USA, har opp gjennom årene gjentatte ganger slått fast at Israels okkupasjon er ulovlig.