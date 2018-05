Over 50 palestinere er blitt drept og over 2700 er blitt skadet av Israels maktbruk mot demonstranter i grenseområdene mellom Israel og Gaza. Det meldte Reuters ved 21-tiden mandag kveld.

Flere av de drepte er barn under 16 år.

Demonstrasjonene ved grensegjerdet som skiller Gaza og Israel, har pågått hver fredag i seks uker. Mandag eskalerte det da over 40.000 demonstranter strømmet mot grenseområdet for å protestere mot åpningen av USAs ambassade i Jerusalem, som ble flyttet fra Tel Aviv. Dessuten demonstrerte palestinerne mot at Israel ble opprettet for 70 år siden, i 1948. Palestinerne omtaler dette som «nakba», «katastrofen».

Ibraheem Abu Mustafa / Reuters /NTB scanpix

Søreide: Uakseptabelt

Reaksjoner mot Israels dødelige voldsbruk på Gaza har kommet fra en rekke land, blant annet Norge. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier at hun er svært bekymret, og i en pressemelding oppfordrer hun politiske ledere på begge sider om å roe situasjonen.

Khalil Hamra / TT Nyhetsbyrån

Mens israelske myndigheter omtaler egen maktbruk overfor palestinerne som selvforsvar, omtaler Søreide Israels bruk av skarpe skudd mot demonstrantene for «uakseptabelt».

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter. Dette er tydelig kommunisert til israelske myndigheter. Og palestinske ledere må heller ikke oppfordre til ytterligere eskalering fra demonstrantene, uttaler utenriksministeren.

Statsminister Erna Solberg (H) ber ifølge NTB både israelerne og palestinerne om å ta ansvar for å prøve å stoppe voldsspiralen.

Det hvite hus skylder på Hamas

Men den amerikanske Regjeringen ser voldsspiralen på Gaza med andre briller. Det hvite hus skylder på Hamas, og mener den politiske organisasjonen som styrer Gazastripen må ta ansvaret for den alvorlige situasjonen.

Ifølge Det hvite hus’ talsperson Raj Shah var volden på Gaza et «grusomt propaganda-angrep» iscenesatt av Hamas.

Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Det hvite hus har avvist å oppfordre Israel til å vise tilbakeholdenhet i måten de håndterer demonstrantene. Dermed gjør USA det motsatte av det flere allierte land som Frankrike og Storbritannia har bedt om.

Samtidig utstasjonerer USA flere titall marinesoldater for å styrke sikkerheten ved landets ambassade i Israel. Det samme gjør de i Jordan og Tyrkia. Det opplyser amerikanske tjenestemenn overfor NTB.

I stedet har Det hvite hus gjentatt at Israel har rett til å forsvare seg selv. Mandag kveld ga talsperson Shah først klart uttrykk for at Hamas var ansvarlig for alle dødsfallene på Gaza, men så ble dette korrigert til at Det hvite hus holder Hamas ansvarlig for den alvorlige situasjonen på Gaza. En situasjon som altså har ført til at over 50 palestinere ble drept av israelske soldater.

Frankrikes president Emmanuel Macron fordømte mandag voldshandlingene på Gazastripen, og han sa at han ønsker å snakke med de involverte partene i løpet av de neste dagene.

Dusan Vranic / TT Nyhetsbyrån

Tyrkia kaller hjem ambassadører – Kuwait ber om hastemøte i FN

Under åpningen av USAs ambassade i Jerusalem sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at det var en rørende dag for Israels folk og for staten Israel. Samtidig har Tyrkia reagert med å kalle hjem sine ambassadører i Israel og USA for samtaler, melder nyhetsbyrået AFP.

Det tyrkiske, statskontrollerte nyhetsbyrået Anadolu Agency melder at Tyrkia erklærer tre dagers nasjonal sørgemarkering i solidaritet med palestinerne og for å minne de døde.

Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, kaller USAs flytting av ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem som «svært, svært uheldig».

– Etableringen av en uavhengig palestinsk stat med Jerusalem som dens hovedstad er den eneste måten man kan skape varig fred og stabilitet på, sa Erdogan.

Kuwait vil be FNs sikkerhetsråd innkalle til hastemøte tirsdag etter Israels dødelige vold på Gazastripen.

– Vi fordømmer det som har skjedd, sier Kuwaits FN-ambassadør Mansour al-Otaibi.

Sør-Afrika kaller tilbake ambassadør

Også Syria fordømmer det de omtaler som «brutal massakre» på palestinere. Landet har vært preget av en svært bolig borgerkrig siden 2011, som har ført til at millioner av syrere har flyktet. Samtidig har tusenvis av sivile blitt drept av regimets luftangrep og andre former for maktbruk.

Likevel gir regimet uttrykk for at sivile «har rett til å forsvare sin frihet og uavhengighet».

Dusan Vranic / TT Nyhetsbyrån

Palestinas president, Mahmoud Abbas, fordømmer Israels «massakre». Det melder nyhetsbyrået AFP mandag kveld. Abbas erklærer tre dagers landesorg og oppfordrer til generalstreik i de palestinske områdene. Abbas får støtte fra Hamas-allierte Iran som også omtaler dagens drap for en massakre.

Sør-Afrika har i likhet med Tyrkia tilbakekalt sin ambassadør fra Israel på grunn av den blodige voldsbruken mot palestinere på Gazastripen. Ambassadør Sisa Ngombane forlot Israel mandag og reiste hjem til Sør-Afrika, skriver NTB.