Søreide oppfordrer til nedtrapping i Midtøsten

– Dette er på mange måter en utspilling av situasjonen, som jeg tirsdag sa at det var en risiko for, sier Søreide til NTB.

Israel gjennomførte et større missilangrep mot det som omtales som flere iranske militærmål i Syria torsdag. Det kom som svar på at israelske stillinger på de okkuperte Golanhøydene ble angrepet fra syrisk territorium. Israel hevder det var iranske styrker som skjøt opp rakettene, som ikke nådde frem til de israelske stillingene.

Utenriksministeren viser til sine uttalelser etter at USA kunngjorde at landet trekker seg fra atomavtalen med Iran. Hun advarte da om at det ville kunne føre til økt spenning i regionen.

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å støtte opp om det Merkel og Macron har sagt om å vise tilbakeholdenhet og å sørge for å deeskalere, heller enn å eskalere, sier hun på telefon fra Japan, der hun er på besøk.

Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron uttalte seg begge om utviklingen da de møttes i Tyskland torsdag.