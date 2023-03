Da palasset var ferdig, var ikke Putin fornøyd. Entreprenøren måtte klø seg i hodet over kravene.

En russisk cellist skal ha gjemt unna enorme summer for Putin. Den russiske presidenten skal ha kjøpt minst 20 boliger til elskerinnen.

Dette skal være en av Putins mange luksusboliger. Den ligger i nærheten av byen Gelendzjik ved Svartehavet. Klipp fra Navalny Life.

03.03.2023 18:04 Oppdatert 03.03.2023 18:25

For første gang skal en domstol avgjøre om cellisten Sergej Roldugin har fungert som stråmann for Russlands president Vladimir Putin. Det betyr at Roldugin har stått som eier, men at det egentlig har det vært Putins penger. Putins bestevenn er god for mange milliarder kroner.

Putin skal ha gitt minst 20 luksusboliger til det som angivelig er hans elskerinne og mor til tre av hans barn. Da et gigantisk palass sto ferdig, var ikke Putin fornøyd. Det måtte bygges om. Hvordan ville Putin at det skal være, spurte entreprenøren.

