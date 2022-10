Russlands krigslover prøver å gjøre krigen mer lovlig. Terror og tortur dominerer nå Putins strategi.

Russland har innført «krigsrett» i Ukraina. Nå innrømmer de å være presset i Kherson.

Okkupsjonen og mot-offensiven i Kherson har etterlatt enorme ødeleggelser. I landsbyer er flere hus jevnet med jorden, ødelagte tak er blant de mindre skadene.

21 minutter siden

Den siste tiden har boligområder og infrastruktur i Ukraina blitt utsatt for regelmessige angrep med raketter, bomber og droner. 40 prosent av kraftanleggene er ute av drift, skriver CNN arrow-outward-link .

Nå må strømmen rasjoneres. Det innføres både planlagte strømbrudd og begrensninger på forbruket.

Ukrainere bes bruke så lite strøm de kan. I hovedstaden Kyiv er vinduer mørke. Gatelysene er av. Det forteller Aftenpostens korrespondent i Ukraina, Gina Grieg Riisnæs.

Angrepene på sivile områder skjer etter at Russland er blitt drevet fra skanse til skanse i øst. Både i Kharkiv, nordøst og i Kherson-regionen i sørøst.

Innbyggere i byer som nylig er frigjort, deler grufulle historier om livet under russisk okkupasjon.

Når man kjører gjennom de frigjorte områdene i Kherson og teller antall missiler i åkrene, får en raskt et tosifret tall. Flere av eksplosivene har truffet i nærheten av strømnettet. Landsbyene er uten elektrisitet, mobilnett og gass.

– Del av en plan

Flere innbyggere i byen Izium har nylig delt skildringer med menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch arrow-outward-link (HRW). Russerne har nylig blitt drevet fra byen etter et halvt år.

Mange har fortalt om brutale overgrep utført av de soldatene. Det inkluderer tortur med elektrosjokk, bruk av smertefulle «stressposisjoner» og waterboarding – som gir følelsen av å drukne.

Russiske soldater anklages også for å ha plyndret verdisaker, penger og biler.

Anklages for terror

Angrep på infrastruktur og overgrep mot sivile føyer seg inn i en russisk strategi. Målet er å terrorisere Ukrainas befolkning, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj arrow-outward-link .

Angrepene mot sivile har pågått gjennom hele oktober. Mange ukrainere lever nå uten lys og varme samtidig som vinteren er på trappen.

«Økningen i luftangrep mot sivile mål i Ukraina er del av en større opptrapping», skriver tankesmien Atlantic Council. arrow-outward-link

«Ute av stand til å bekjempe ukrainerne på slagmarken, har Putin nå tatt i bruk terrortaktikker for å knuse motstanden», føyer de til.

Innførte krigsrett

Presset mot de russiske styrkene i Kherson er stort. Det innrømmer både lederen for de russiske styrkene i Ukraina, general Sergej Surovikin, og okkupasjonslederen Vladimir Saldo.

Russland har varslet en «evakuering» av mellom 50.000 og 60.000 ukrainere fra vestsiden av elven Dnepr. Ukrainerne mener evakueringen i praksis er tvungen deportering. De anklager Russland for å drive etnisk rensing.

Russland kan også komme til å trekke styrkene sine tilbake til østsiden av elven. Det tror tankesmien Institute for the Study of War arrow-outward-link (ISW). Det vil i så fall bety at de gir opp regionhovedstaden Kherson by. Byen var blant de første store byene som falt i starten av invasjonen.

Til tross for at Russlands militære grep om Øst-Ukraina svekkes, har Vladimir Putin tatt andre skritt for å sikre makten over regionene. Onsdag publiserte Russland en kunngjøring arrow-outward-link om at de innfører krigsrett i de fire regionene de hevder å ha annektert.

Lovene trådte i kraft natt til torsdag. Det kan utvides til å også gjelde Russland.

En formalisering

Hva det i praksis innebærer, er fortsatt uklart. Nyhetsbyrået Reuters arrow-outward-link har imidlertid gått gjennom mulige konsekvenser. Innføringen av krigsrett, kan bety at hendelser som tidligere har funnet sted i områder under russisk kontroll, ansees som lovlig i henhold til russisk rett.

«Den største endringen kan være et slags belegg for militære handlinger i tråd med Russlands rettssystem,» påpeker The Washington Post arrow-outward-link .

Loven kan innebære både mobilisering, begrenset bevegelsesfrihet og tvungen flytting av befolkningen.