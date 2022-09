Rekordmange russere har søkt eksil langs Tyrkias solfylte strender. Ikke alle er glad for det.

Russiske Jelena (56) er på jakt etter sin andre leilighet i Tyrkia. Hun mener det er en god investering. Meglerne Ayla Acar (t.v.) og Tanin Hagshenas (t.h.) er enig.

ANTALYA (Aftenposten): Tyrkerne slet allerede med skyhøye priser. Nå øker frustrasjonen over at rike russere har inntatt boligmarkedet.

– Hvor langt er det til stranden? spør russiske Jelena og peker mot havet.

– Bare fem minutter å gå, svarer eiendomsmegler Tanin Hagshenas (24).

Jelena nikker interessert mens hun blir vist rundt i en toetasjes leilighet i Konyaalti, vest for turistbyen Antalya. Hun tar bilder av alle rom. 56-åringen fra Moskva eier allerede én leilighet her. Nå ser hun etter en til, til sønnen.

Jelena frykter at sønnen på 28 år, som fortsatt jobber i Russland, skal bli kalt inn til militærtjeneste.

– Jeg vil ikke at han skal måtte drepe uskyldige mennesker, sier hun.

Frykten for full mobilisering i Russland øker etter at ukrainerne har gjort fremgang på slagmarken. Kan en splitter ny leilighet i Antalya være redningen for Jelenas sønn?