Putin til Erdogan om korn: – Vi er åpne for forhandlinger

Mandag formiddag ble den tyrkiske presidenten offisielt mottatt av Vladimir Putin i Sotsji.

Vladimir Putin tok imot Recep Tayyip Erdogan i Sotsji mandag rundt lunsjtider. Vis mer

Publisert: 04.09.2023 13:16

Fornyelse av kornavtalen om eksport fra ukrainsk område er viktigste sak under møtet mellom presidentene Vladimir Putin og Recep Tayyip Erdogan mandag.

Samtalene finner sted i Sotsji ved Svartehavet. Det er svært sjelden en leder for et Nato-land besøker Russland mens krigføringen pågår i Ukraina.

Ved åpningen av møte, sa Putin at han var klar over at Erdogan ville ta opp kornavtalen i samtalene.

– Vi er åpne for forhandlinger om dette spørsmålet, sa Putin ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Møtet mellom de to lederne blir det første siden Erdogan ble valgt til en tredje periode som Tyrkias president i mai.

Det deltar ikke representanter for FN eller Ukraina på møtet. Forventningene til gjennombrudd har ikke vært høye, men Erdogan uttalte ved møtestart at han tror utfallet vil være et viktig skritt videre for verden.

Senest natt til mandag angrep Russland havnebyen Reni, en av Ukrainas viktigste eksporthavner for korn.

Fakta Kornavtalen 22. juli i fjor inngikk FN, Russland, Tyrkia og Ukraina en midlertidig avtale om levering av korn. Avtalen fikk navnet Black Sea Grain Initiative. Russland og Ukraina står for mer enn 25 prosent av verdens totale korneksport. FN påpeker at alt kornet som sendes ut av de ukrainske havnene, kommer mennesker i nød til gode, ettersom eksporten bidrar til å roe markedet og begrense veksten i matvareprisene. Globalt står 345 millioner mennesker i mer enn 80 land overfor akutt matusikkerhet. For mange av disse landene er ukrainsk korn en av de viktigste matkildene. Vis mer

Russiske myndigheter la i juli den tidligere kornavtalen på is. Den sikret ukrainske landbruksprodukter en trygg korridor i Svartehavet.

Avtalen blir omtalt som livsviktig for matforsyningene til millioner av mennesker i Afrika og Midtøsten. Samtidig trenger Ukraina sårt eksportinntektene.

Avtalen kom i stand med hjelp av FN og Erdogan personlig. Nå prøver den tyrkiske presidenten seg igjen som megler mellom Russland og Ukraina og mellom Putin og Vesten.

Krever lettelser i sanksjonene

Russland har fremmet en rekke krav for at kornavtalen skal vekkes til live. Kreml vil ha lettelser i sanksjonene, blant annet når det gjelder eksport av korn og gjødsel, forsikring av skip og tilgang til internasjonale betalingsordninger.

USA og EU avviser de russiske kravene og sier at sanksjonene ikke er rettet mot russisk eksport av korn og kunstgjødsel.

I tiden etter at avtalen ble innstilt har Russland intensivert angrepene mot ukrainske kornlagre og infrastruktur for eksport. Ukraina hevder at flere titall tusen tonn med korn er blitt ødelagt.