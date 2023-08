Kristne voldtas og jages, den indiske delstaten er nær borgerkrig

Først var det indiske muslimer som ble forfulgt. Nå blir også kristne utsatt for vold. Eksperter frykter at diskrimineringen vil øke før valget neste år.

Landsbyer i Manipur blir angrepet og husene satt fyr på. Tusenvis av mennesker drives på flukt. Vis mer

Publisert: 14.08.2023

I begynnelsen av mai stormet en stor gruppe menn en landsby nordøst i India. De plyndret hjemmene og brente hus. Så kledde de minst to kvinner nakne. Ofrene ble bokstavelig talt kjeppjaget ut av landsbyen. Gjerningsmennene filmet volden med telefonene sine.

Minst en av kvinnene skal ha blitt utsatt for gjengvoldtekt. Broren hennes skal ha blitt drept da han forsøkte å forsvare søsteren sin. Også faren til en av kvinnene ble drept, ifølge anmeldelsen til politiet.

Voldsmennene kommer fra det hinduistiske flertallet. Ofrene er kristne fra den etniske gruppen kuki.

Ngamboi er 19 år gammel og har bevæpnet seg for å forsvare kukiene mot angrep fra meiteier. Vis mer

Volden har utløst nye, kraftige sammenstøt i delstaten Manipur. De kristne slår tilbake med samme taktikk. Som hinduistene terroriserer de sivile og brenner hjemmene deres.

Konflikten er mellom etniske grupper, kristne som tilhører kuki og hinduer fra den etniske gruppen meitei. Kukiene har protestert mot at meiteiene skal få mulighet til å kjøpe jord som så langt er blitt dyrket av de kristne.

I og med at de tilhører forskjellige religioner, brukes gudstroen til å mobilisere på begge sider.

Titusenvis er drevet på flukt, melder Sky News. 140 mennesker skal være drept de siste månedene.

Gjerningsmennene skal selv ha filmet da de kledde kvinner nakne og kjeppjaget dem gjennom landsbyen. Vis mer

Modi brøt tausheten

Det tok mer enn to måneder fra de nakne kvinnene ble kjeppjaget til Indias statsminister, Narendra Modi, kommenterte hendelsen. I og med at filmen fra hendelsen ble spredt på sosiale medier, har den fått stor oppmerksomhet i India.

I slutten av juli sa Modi at «hele nasjonen er blitt ydmyket» av det som skjedde. Da hadde landets høyesterett allerede kritisert regjeringen for å ikke ta hendelsen på alvor, skriver The Guardian.

Mandag tok høyesterett saken i egne hender og ga en tidligere politisjef i oppgave å følge med på at saken etterforskes ordentlig. Times of India skriver at domstolen kritiserer delstaten Manipur for at lov og orden har brutt helt sammen, og at det særlig rammer kvinner.

Ifølge NBC News er delstaten på grensen mot Myanmar nå i en tilstand som minner om borgerkrig. Den sentrale regjeringen har sendt flere tusen soldater til delstaten i et forsøk på å holde de stridende fra hverandre.

Den 24. juli demonstrerte indiske menneskerettighetsforkjempere mot den seksualiserte volden minoriteter utsettes for. Vis mer

Økende uro

Modis parti, BJP, beskrives ofte som «hindunasjonalistisk». Statsministeren og regjeringsapparatet hans er lenge blitt kritisert for å diskriminere muslimer. Konflikten mellom hinduer og muslimer har vært sterk lenge. Da landet ble selvstendig i 1947, ble det britiske India delt mellom India og Pakistan. Pakistanske hinduer flyktet østover, og muslimske indere flyktet mot vest.

Konflikten mellom hinduer og den muslimske minoriteten har blusset opp med ujevne mellomrom siden.

Etter årtusenskiftet har det også vært et økende antall angrep på kristne kirker. De siste årene har det økt kraftig. Katolske UCANews skrev nylig at det ble registrert 400 angrep på kristne i første halvår, opp fra 274 samme periode i fjor.

Mange av konfliktene skyldes lovene i flere delstater som forbyr innbyggere å bytte religion . Disse lovene rammer særlig kristne og muslimske menn som gifter seg med hindukvinner.

Valgkamp med konflikter

Forrige fredag skrev The Guardian om angrep på muslimer. I løpet av en uke var en imam blitt skutt og drept i moskeen, moskeen ble satt fyr på, en ung, kvinnelig lege ble angrepet av en guttegjeng og mishandlet, tre muslimer ble skutt på et tog.

Avisen skriver at det er frykt for en økning i slike hendelser. Neste vår er det valg i India. Det innebærer en fare for økt polarisering. Modi og hans BJP kan ha nytte av at motsetningene blir sterkere.