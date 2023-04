Medier: Eksplosjoner hørt nær Syrias hovedstad

Spenningene fortsetter i Midtøsten. Natt til søndag ble det hørt eksplosjoner i nærheten av Syrias hovedstad Damaskus, ifølge statlige syriske medier.

Flere samlet seg og la blomster ned der en italiensk turist mistet livet i et bilangrep i Tel Aviv fredag.

09.04.2023 07:53

Tidligere samme natt hevdet Israels hær at tre nye raketter ble skutt fra Syria over til israelsk territorium. Hæren opplyste videre at den svarte med å skyte mot Syria.

Det skjedde etter at rakettalarmen gikk i den okkuperte delen av Golanhøydene lørdag, og ifølge den israelske hæren ble minst tre raketter avfyrt fra Syria da.

Ingen skadd

Den militante grenen av Islamsk hellig krig, Al-Quds-brigaden, hevder å stå bak det tre første rakettoppskytingene mot Golanhøydene, ifølge den Libanon-baserte TV-kanalen Al Mayadeen.

Israel har okkupert deler av Golanhøydene i Syria og har opprettet drøyt 30 bosetninger der. Ifølge hæren kom en av rakettene inn i det den omtaler som israelsk område på Golanhøydene.

Ifølge israelske medier er ingen skadd i forbindelse med rakettangrepene.

Sjeldent angrep

Tidligere lørdag ble en palestinsk mann skutt og drept av israelske styrker på den okkuperte Vestbredden lørdag, ifølge palestinske myndigheter.

Det skal ha skjedd i en konfrontasjon mellom soldater og en gruppe palestinere i byen Azzaoun.

Dagen før ble tre personer er drept, deriblant en italiensk turist, og minst sju andre såret i et bil- og skyteangrep i byen Tel Aviv i Israel.

Tidligere i uken ble en rekke raketter skutt mot Israel fra sør i Libanon. Rakettoppskytingen fra Syria omtales som et sjeldent angrep fra landet i retning Israel.

Høytider kolliderer

Spenningen mellom israelere og palestinere tilspisset seg etter at israelsk politi to ganger denne uken har stormet al-Aqsa-moskeen i Jerusalem.

Stormingen av moskeen skjedde idet palestinere var samlet i bygningen til bønn i forbindelse med fastemåneden ramadan. Samtidig forbereder israelere seg på å feire jødisk påske denne uken.

At påsken i år feires samtidig med ramadan, har ført til bekymring for at situasjonen i Jerusalem kan bli enda mer tilspisset.