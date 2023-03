Argentiner i Texas har undersøkt is som smelter til vann. Får norsk prestisjepris i matte.

Luis A. Caffarelli er tildelt Abelprisen for 2023.

Luis A. Caffarelli er fra Buenos Aires i Argentina og arbeider som professor i matematikk ved Universitetet i Texas i Austin.

22.03.2023 12:00

Det Norske Videnskaps-Akademi har gitt den prestisjetunge prisen til den argentinske matematikeren Luis A. Caffarelli (74). Han er tilknyttet Universitetet i Texas i Austin.

Abelprisen gis for «fremragende matematisk arbeid». Den er på 7,5 millioner norske kroner. Den er finansiert av den norske stat og ble første gang delt ut i 2003.

Prisen er oppkalt etter geniet Niels Henrik Abel som døde 26 år gammel i 1829. En komité bestående av fem matematikere vurderer nominerte kandidater.

Begrunnelsen for årets pris kan være vrien å få grep om for ikke-matematikere: «banebrytende bidrag til regularitetsteori for ikke-lineære partielle differensialligninger inkludert fri randverdiproblemer og Monge–Ampère-ligningen».

Viktig for mange fagfelter

Ifølge komiteen kan prisvinnerens arbeid spille en unik rolle i mange fag, som ingeniørfag, fysikk, kjemi, økonomi og biologi.

Forskere bruker nemlig slike ligninger som et verktøy for å forutsi den fysiske verden: En stor del av Luis A. Caffarellis arbeid dreier seg om problemer med såkalte «frie render». Et eksempel på dette er is som smelter til vann. Her er den frie randen overgangen mellom vann og is. Dette er en del av det ukjente som skal bestemmes.

Et annet eksempel er vann som siver gjennom et porøst medium. Også her skal man forstå overgangen mellom vann og det porøse mediet.

– Resultatene er teknisk elegante, krever en helt fundamental innsikt og dekker mange ulike områder av matematikken og dens anvendelsesområder, sier Abelkomiteens leder Helge Holden i en pressemelding.

En stolt prisvinner

– Det er en ære å motta denne anerkjennelsen, som setter søkelyset på mitt livslange arbeid. Jeg ble overrasket, og jeg er glad for å ha vunnet Abelprisen, sier Caffarelli til NTB.

Han forteller at han har opplevd mye i sin matematiske karriere, men hyller også sine samarbeidspartnere gjennom flere tiår.

Selv håper Caffarelli at han nå kan være til inspirasjon for andre matematiker-spirer.

– Vi matematikere begynner våre karrierer ved å følge veiene til de som har bidratt til viktige vitenskapelige fremskritt. Derfor håper jeg at jeg vil kunne etterlate et betydelig avtrykk av inspirasjon til de som kommer etter meg, sier matte-geniet.

Selv kjenner han også på mye glede over sin matematiske karriere.

– Det som gjør det utrolig, er at jeg virkelig har gledet meg over hvert øyeblikk av min matematiske karriere. Min karriere og mine samarbeid har vært en konstant kilde til glede og inspirasjon, understreker Caffarelli.