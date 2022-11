Missiler drepte trolig to i Nato-landet Polen. Nå har organisasjonen krisemøte.

I dag samles Nato-landenes ambassadører. Her er fire alternativer de trolig kommer til å diskutere.



Nato og G7-landene lover full støtte til Polens etterforskning av eksplosjonen som onsdag rammet en polsk landsby ved den ukrainske grensen.

11 minutter siden

Onsdag kveld meldte polske medier om et missilnedslag i Przewodów. Landsbyen ligger nær grensen til Ukraina. Ifølge polske myndigheter ble to personer drept av eksplosjonen.

Polen er medlem av forsvarsalliansen Nato. Det samme er Norge.

I Nato finnes det en artikkel som sier at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemslandene, er et angrep mot alle. Det er også opp til den enkelte medlemsstat å ta stilling til med hvilke midler angrepet skal besvares.

Når Polen i går ble truffet av et missil, utløste det derfor frenetisk møtevirksomhet i verdenspolitikken og i Nato.

Klokken 10 onsdag møtes Nato-ambassadørene til et krisemøte. Klokken 12.30 er det varslet pressekonferanse med generalsekretær Jens Stoltenberg.

NTB erfarer rett før møtet at Nato mener at ingenting tyder på at Polen-hendelsen var en villet handling. Det har ikke lykkes Aftenposten å verifisere denne informasjonen.

– Dette er nesten garantert noe Nato allerede har diskutert kunne skje. Derfor er det nok lagt planer for et slikt scenario med ulike handlingsalternativer, sier Sigmund Simonsen.

Han er professor i rettsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet. I boken «Til forsvar av landet» analyserer han blant annet hva som skal til før Nato utløser artikkel 5.

Dette er noen av alternativene han tror Nato vil diskutere i dag:

Missilene er ukrainske – avskrive det som et uhell

Onsdag morgen tyder mye på at raketten som falt ned i Polen, ble skutt opp av ukrainerne for å stoppe en russisk missil. Det skriver nyhetsbyrået Ap.

Det ble ytterligere forsterket av den amerikanske presidenten Joe Biden i natt:

– Det er usannsynlig ut fra rakettens bane at den ble skutt opp fra Russland, men vi får se, sa Biden videre.

– Er det Ukraina som står bak, er det naturlig at Nato ikke gjør så mye mer med dette. Støtten til Ukraina vil bestå, og man har forståelse for at uhell kan skje i krig.

Missilene kommer fra Russland

Forsvarsalliansen står nå i et dilemma om å vise handlekraft eller å ikke eskalere situasjonen.

Hvis det viser seg at missilene kommer fra Russland, utløser det tre nivåer av reaksjoner fra Nato, sier Simonsen.

1. Ikke gjøre noe

For ikke å eskalere situasjonen ytterligere, er det en mulighet at Nato velger å fortsette som før – men fordømme angrepet på det sterkeste.

2. Komme med gjengjeldelse av ulik grad

Det er mulig at organisasjonen kan komme med et svar av ulik grad. For eksempel å ta ut batteriene som skjøt ut missilene.

– Dette er skummelt fordi det kan eskalere situasjonen. Men det finnes en praksis der man har slått tilbake mot folkerettsbrudd med et annet folkerettsbrudd.

3. Utløse artikkel 5

Artikkel 5 sier at et angrep på et medlemsland, er et angrep på alle. Det har tidligere bare blitt brukt en gang. Det var etter al-Qaidas terrorangrep mot USA 11. september 2001.

– To missiler på avveie, utløser normalt ikke artikkel 5. Artikkel 5 forutsetter er alvor og et overlegg. Det må kunne sannsynliggjøre at dette var et villet væpnet angrep, sier Simonsen.

I Bali møttes flere av Nato-landenes ledere i morges for å diskutere saken.