Stoltenberg: – Ingen indikasjoner på at dette var et bevisst angrep

OSLO/BRUSSEL (Aftenposten): Missiler drepte to i Nato-landet Polen. Jens Stoltenberg sier at det var et ukrainsk luftvernmissil, men at skylden ligger hos Russland.

16. nov. 2022 09:50 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag kveld meldte polske medier om et missilnedslag i Przewodów. Landsbyen ligger nær grensen til Ukraina. Ifølge polske myndigheter ble to personer drept av eksplosjonen.

Polen er medlem av forsvarsalliansen Nato. Det samme er Norge.

Da Polen i går ble truffet av et missil, utløste det derfor frenetisk møtevirksomhet i verdenspolitikken og i Nato.

Klokken 10 onsdag møttes Nato-ambassadørene til et krisemøte. Etter møtet holdt generalsekretær Jens Stoltenberg en pressekonferanse.

– Vi har ingen indikasjoner på at dette var et resultat av et bevisst angrep på alliansen. Eksplosjonen var trolig forårsaket av et ukrainsk missil, sa generalsekretæren.

Og la til:

– La dette være helt klart. Dette var ikke Ukrainas feil. Russland bærer ansvaret ettersom landet fortsetter den ulovlige krigen mot Ukraina, sa Stoltenberg. Han understreket at de fremdeles venter på resultatet av etterforskningen av hendelsen i Polen.

Nato og G7-landene lover full støtte til Polens etterforskning av eksplosjonen som onsdag rammet en polsk landsby ved den ukrainske grensen.

Fortsetter støtten til Ukraina

Tidligere har den amerikanske presidenten Joe Biden informert G7 og Nato-allierte om at eksplosjonen skyldes en ukrainsk luftvernmissil. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Også den polske presidenten Andrzej Duda sier det er «svært sannsynlig» at det var et ukrainsk luftvernmissil. Videre sier han ifølge Reuters at det var en ulykke og ikke et bevisst angrep mot Polen.

Også Jens Stoltenberg var klar på at støtten til Ukraina fortsetter - inkludert støtte til luftvernsystemer.

– Vi vil fortsette å støtte Ukrainas rett til selvforsvar. Russland må stoppe denne krigen.

– Dette viser farene ved den pågående krigen i Ukraina, men har ikke endret vurderingen av trusselen mot Nato-allierte, sa Stoltenberg.

Russiske missilangrep

Tirsdag gjennomførte Russland det største missilangrepet mot Ukraina siden februar.

Ødeleggelsene er enorme.

Det russiske forsvarsdepartemente arrow-outward-link t hevder at de ikke gjennomførte noen angrep nærmere enn 35 kilometer fra grensen. De hevder også at ingen missiler traff hovedstaden Kyiv og at ødeleggelsene i byen skyldes det ukrainske luftvernsystemet.

Russland kaller USAs respons etter eksplosjonen som krevde to menneskeliv i Polen tirsdag ettermiddag for «avmålt» og berømmer responsen.

Ber om flyforbud

Den ukrainske responsen i går kveld var at Russland sto bak. I dag ber Ukrainas forsvarsminister om et flyforbud.

En seniorrådgiver for Ukrainas president sa onsdag til nyhetsbyrået Reuters at Russland har skylden for alle «hendelser med missiler» etter invasjonen av Ukraina.

Mykhailo Podoljak er rådgiver for president Volodymyr Zelenskyj. Etter Bidens uttalelser onsdag, sier Podoljak til Reuters:

– Russland har gjort den østlige delen av det europeiske kontinentet til en uforutsigbar slagmark.

I Bali møttes flere av Nato-landenes ledere i morges for å diskutere saken.

– En ting er sikkert. Ingenting av dette ville skjedde uten de forferdelige russiske missilangrepene på Ukraina, skrev Nederlands statsminister Mark Rutte på Twitter. arrow-outward-link

– Ikke utløst artikkel 4 eller 5

Før møtet ble det spekulert rundt om Polen kanskje ville utløse Natos artikkel 4. Den gir et land rett til å rådslå med de andre om en trussel. Aftenposten får opplyst at det har Polen ikke gjort.

Neste steg etter dette er artikkel 5. Det er den som sikrer at andre Nato-land kommer et angrepet medlem til unnsetning. Den sier at et angrep på et medlemsland, er et angrep på alle.

Den er tidligere bare blitt brukt en gang. Det var etter Al-Qaidas terrorangrep mot USA 11. september 2001.

Sigmund Simonsen er professor i rettsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet. I boken «Til forsvar av landet» analyserer han blant annet hva som skal til før Nato utløser artikkel 5.

– To missiler på avveie utløser normalt ikke artikkel 5. Artikkel 5 forutsetter et alvor og et overlegg. Det må kunne sannsynliggjøre at dette var et villet væpnet angrep, sier Simonsen.