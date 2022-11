Kraftig eksplosjon i sentrum av Istanbul. Flere døde og sårede.

ISTANBUL/OSLO: Det har vært en kraftig eksplosjon på Istiklal-gaten i Istanbul. Det er kommet ubekreftede meldinger om en selvmordsbomber.

Eksplosjon i Istanbul Eksplosjonen i hovedgaten i Istanbul ble fanget med et mobilkamera.

13. nov. 2022 14:43 Sist oppdatert nå nettopp

Åstedet er Istiklal-gaten i Istanbul, like ved Taksim-plassen på den europeiske siden av byen.

Eksplosjonen skjedde cirka klokken 16.20 lokal tid, hvilket er klokken 14.20 norsk tid søndag.

Istiklal er en gågate som regnes som en av Istanbuls hovedgater, omtrent som Karl Johan i Oslo. Aftenpostens korrespondent oppsøkte området ved Istiklal-gaten like etter at eksplosjonen skjedde.

Der traff hun Assam fra Marokko som er på ferie i Istanbul med kjæresten. De to bor på et hotell i en av de mange sidegatene til Istiklal.

– Vi hørte et høyt smell, og like etter sirener og lyden av helikopter. Det er skummelt, men nå er det i det minste veldig mye politi her, sier han.

Bekrefter døde og sårede

Det har allerede kommet videobilder som viser eksplosjonsøyeblikket. Fra videoen går det frem at det var mange mennesker i gaten da eksplosjonen skjedde.

Det har også blitt spredt bilder fra åstedet der man kan se at det ligger flere skadede personer på gaten. Man kan også se skadede personer som er tildekket med blod som står eller sitter rett i nærheten av eksplosjonsstedet.

Guvernøren i Istanbul, Ali Yerlikaya, opplyser i en Twittermelding at det er døde og sårede etter eksplosjonen.

Ifølge tyrkiske medier er elleve mennesker så langt såret, men dette er ikke bekreftet.

Ambulanser avbildet på Istiklal-gaten rett etter eksplosjonen.

A-magasinets journalist Ingrid Elida Karo Johansen befant seg i bydelen Beşiktaş, nordøst for Taksim, og hørte en kraftig eksplosjon.

– Nå er det masse sirener og helikoptre. Trafikken var helt låst og stillestående en stund, sier hun.

Har opplevd mange terroraksjoner

Tyrkia har gjennom årenes løp vært offer for mange terroraksjoner. Mange av disse angrepene har skjedd i Istanbul og flere av dem har vært i området ved Istiklal og Taksimplassen.

Det var særlig mange angrep i 2015 og 2016. Noen av terrorangrepene ble gjennomført av Den islamske staten. Antallet angrep ble langt færre ettersom IS ble til dels nedkjempet i 2016–2019.

Andre terrorangrep er blitt gjennomført av den kurdiske gruppen PKK. Tyrkia har vært i en 40 år lang konflikt med PKK og den pågår fremdeles.

Saken oppdateres.