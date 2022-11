Kraftig eksplosjon i sentrum av Istanbul. Seks drept og 53 såret.

ISTANBUL/OSLO: Flere mennesker er blitt drept eller skadet i en kraftig eksplosjon på Istiklal-gaten i Istanbul. Årsaken til eksplosjonen er ikke kjent.

Eksplosjon i Istanbul Eksplosjonen i hovedgaten i Istanbul ble fanget med et mobilkamera.

13. nov. 2022 14:43 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Åstedet er Istiklal-gaten i Istanbul, like ved Taksim-plassen på den europeiske siden av byen.

Eksplosjonen skjedde cirka klokken 16.20 lokal tid, hvilket er klokken 14.20 norsk tid søndag.

Seks personer ble drept, mens 53 ble skadet, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ifølge NTB.

Erdogan kaller det et bombeangrep.

Video fra et overvåkingskamera som er plassert like ved eksplosjonsstedet, tyder på at det var en sekk som var hensatt i gaten som eksploderte. Dette er imidlertid ikke bekreftet.

Istiklal er en gågate som regnes som en av Istanbuls hovedgater, omtrent som Karl Johan i Oslo.

Dette stillbildet, som er hentet fra et overvåkingskamera, viser øyeblikket like før eksplosjonen. Der kan man se det som ser ut som en sekk ligge på en benk der eksplosjonen inntreffer.

Aftenpostens korrespondent oppsøkte området ved Istiklal-gaten like etter at eksplosjonen skjedde.

Der traff hun Shahed Shehadeh (27) fra Jordan. Hun satt på en kafé i annen etasje like ved der eksplosjonen skjedde.

– Jeg satt og drakk kaffe da jeg hørte eksplosjonen, sier Shehadeh.

– Det så ut som om folk døde foran øynene på meg

Hun løp til vinduet og begynte å filme på gaten nedenfor. Fra der hun satt, talte hun opp minst ti mennesker liggende på bakken.

– Det så ut som om folk døde foran øynene på meg, forteller hun.

Aftenposten har fått se videoene som Shehadeh tok. De viser flere hardt skadede mennesker som får førstehjelp. Et sted ligger en barnevogn slengt i veien.

Shehad Shehadeh på telefonen med familien hjemme i Jordan i en sidegate til Istiklal. – De vil bare at jeg skal komme hjem, sier hun.

Shehadeh forteller at hun forsøkte å komme seg vekk. Men eieren av kafeen ville ikke slippe folk ut, av frykt for nye angrep.

– Jeg hadde panikk og var så redd for at det skulle komme en ny eksplosjon. Vi var der inne i 30 minutter før vi fikk komme ut.

Ambulanser avbildet på Istiklal-gaten rett etter eksplosjonen.

Populær turistgate

Aftenpostens korrespondent var på Istiklal noen timer før eksplosjoner. Da var det svært mange mennesker i gaten, noe som er vanlig i helgene. Gaten er populær både blant lokale og turister. Det ligger mange restauranter og kafeer i sidegatene til Istiklal.

Like etter eksplosjonen skjedde ble det lagt ut bilder og videoer på internett. På flere meget sterke videoer fra åstedet kan man se at det ligger mange skadede personer i gaten.

Man kan også se skadede personer som er tildekket med blod som står eller sitter rett i nærheten av eksplosjonsstedet.

På en video kan man se at eksplosjonen har vært så kraftig at armert betong ved en kasse for et par trær er blitt ødelagt. Det er rett ved denne betongkassen at en sekk med eksplosiver trolig er blitt plassert.

Rundt kl. 18 norsk tid var det et tungt politioppbud i områdene rundt Taksim, med opprørspoliti, helikopter og droner.

A-magasinets journalist Ingrid Elida Karo Johansen befant seg i bydelen Beşiktaş, nordøst for Taksim, og hørte en kraftig eksplosjon.

– Nå er det masse sirener og helikoptre. Trafikken var helt låst og stillestående en stund, sier hun.

I bydelen Beşiktaş har politiet etablert veisperringer.

Har opplevd mange terroraksjoner

Tyrkia har gjennom årenes løp vært offer for mange terroraksjoner. Mange av disse angrepene har skjedd i Istanbul og flere av dem har vært i området ved Istiklal og Taksimplassen.

Det var særlig mange angrep i 2015 og 2016. Noen av terrorangrepene ble gjennomført av Den islamske staten. Antallet angrep ble langt færre ettersom IS ble til dels nedkjempet i 2016–2019.

Andre terrorangrep er blitt gjennomført av den kurdiske gruppen PKK. Tyrkia har vært i en 40 år lang konflikt med PKK og den pågår fremdeles.

Tyrkiske medier fikk en time etter eksplosjonen forbud fra myndighetene mot å melde om det som hadde skjedd. Slike forbud er ikke uvanlig i Tyrkia.