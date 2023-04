«Sees på mandag», sa den kontroversielle TV-verten. Slik ble det ikke. Nå er Tucker Carlson ferdig i Fox News.

Den konservative TV-profilen Tucker Carlson slutter i Fox News. Nyheten kommer overraskende på mange.

Programleder Tucker Carlson var en av de største TV-profilene i Fox News. Nå har han ledet sin siste sending for kanalen. Det melder TV-selskapet selv i en pressemelding mandag.

24.04.2023

– Fox News Media og Tucker Carlson er enige om å gå hver til sitt. Vi takker ham for hans bidrag til selskapet som programleder og før det som bidragsyter, skriver Fox i en pressemelding mandag.

Videre står det at Carlson hadde sitt siste program fredag 21. april. I dette programmet så Carlson ut til å være både avslappet og selvsikker.

– Sees på mandag, sa han idet han avsluttet sendingen fredag.

Mandagens beskjed kommer derfor som et sjokk på Carlsons store publikum.

Like etter at nyheten ble kjent, falt aksjekursen til Fox News med nesten 4 prosent.

53-åringen har vært en av Fox' mest populære men også omstridte stjerner. Han begynte i Fox i 2009, og har siden 2016 ledet TV-programmet «Tucker Carlson Tonight». Programmet hadde på jevnlig basis over 3 millioner seere.

Visste at han løy

I februar ble det kjent at Carlson var en av flere journalister i Fox som var overbevist om at Donald Trumps påstander om valgfusk under presidentvalget i 2020 var usanne. Likevel gjentok han påstandene i sine TV-programmer.

Det er foreløpig ikke kjent hvorfor Carlson slutter. Men hans plutselige sorti kommer få dager etter at Fox inngikk et forlik med Dominion Voting Systems, selskapet som saksøkte Fox News for ærekrenkelser og krevde 1,6 milliarder dollar i erstatning.

Dominion selger stemmemaskiner som brukes ved valg i USA, og bakgrunnen for søksmålet var at Fox News påsto at selskapets maskiner ble brukt til å «stjele valget» fra Trump i 2020.

– Hater Trump

I forbindelse med rettssaken mot Fox ble det avslørt at Carlson hadde sendt tekstmeldinger til sine kolleger der han nærmest ga uttrykk for forferdelse over at de kunne viderebringe løgner som publikum trodde på. Det er også lekket meldinger der han skriver at han gleder seg stort til den dagen han slipper å forholde seg til Trump.

«Jeg hater ham inderlig», står det i en av meldingene.

Ifølge kritikere har Tucker Carlson gjort seg populær på en strøm av rasistisk og hatefull retorikk som har nøret oppunder polariseringen i USA. Han har kommet med sterke utfall mot alt fra innvandring til våpenkontroll, temaer som har vakt sterke følelser hos hans høyreorienterte publikum.

Intervjuet Trump

Han intervjuet ofte Trump, så sent som for et par uker siden. Det var det første intervjuet Trump ga etter at han ble tiltalt for ulovlig valgkampfinansiering.

Fox skriver at de kommende sendingene av «Fox News Tonight» vil bli ledet av vikarer frem til en ny, fast programleder er på plass.

Carlson selv hadde mandag kveld ennå ikke kommentert avgangen.