Barrierer satt opp i Shanghai etter demonstrasjoner

Det er satt opp store barrierer midt i Shanghai etter demonstrasjonene mot koronarestriksjoner i helgen.

På Wolumuqi-veien i Shanghai var det mandag satt opp barrierer.

28. nov. 2022 07:39 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

I helgen har det vært kraftige protester mot strenge koronatiltak i flere kinesiske byer. Demonstrantene har blant annet kritisert Kinas leder Xi Jinping og kommunistpartiet. Det er svært sjeldent at noe slikt skjer i Kina.

Protestene har blant annet foregått i Shanghai, Xinjiang-provinsen vest i landet og ved universitet i Beijing. Mandag morgen våknet innbyggerne i Shanghai til store blå barrierer i veien der protestene i byen har funnet sted.

Ifølge BBC, som rapporterer fra stedet, er det et stort politioppbud i veien. Og alle som tar bilder ved veien, blir anholdt og arrestert om de ikke sletter bildene. Minst to personer skal være arrestert så langt mandag.

Lørdag kveld var det flere arrestasjoner under demonstrasjonene ved den samme veien.

Det er ifølge BBC mandag et stort politioppbud ved veien det var demonstrasjoner i helgen.

Pågrep BBC-journalist

Søndag ble en BBC-journalist pågrepet da han dekket protestene i Shanghai.

– BBC er ekstremt bekymret over behandlingen av en av våre journalister, Ed Lawrence, som ble pågrepet og påsatt håndjern mens han dekket protestene i Shanghai, sa en talsperson for den britiske kringkasteren, melder The Guardian.

– Han ble anholdt i flere timer før han ble sluppet løs. Mens han var pågrepet, ble han slått og sparket av politiet. Dette skjedde mens han var en akkreditert journalist.

BBC påpeker at kinesiske myndigheter ikke har gitt noen tilfredsstillende begrunnelse for hvorfor Lawrence ble pågrepet.

– Vi har ikke fått noen offisiell forklaring eller unnskyldning fra kinesiske myndigheter utover en påstand fra myndighetene som senere slapp ham fri, at han ble pågrepet for sitt eget beste i tilfelle han ble smittet av korona fra menneskemengden.

Ny smitterekord

Mandag markerer også den femte dagen på rad med ny rekord i antall smittede med koronaviruset i Kina.

Det er meldt om 40.437 nye smittetilfeller, skriver Reuters. I storbyene Guangzhou og Chongqing er det flere tusen nye tilfeller av smitte.

Kina fortsetter å forsøke å eliminere koronasmitten helt fra samfunnet. «Nullsmitte-strategien» innebærer omfattende nedstenginger og millioner av mennesker er blitt innestengt i hjemmene sine.

Bølgen med protester oppsto etter en brann i et boligbygg i hovedstaden Ürümqi i Xinjiang-regionen torsdag, skriver CNN. Ti personer døde i brannen. Mange har kritisert de strenge koronareglene for å ha hindret brannmannskapene fra å drive slukkingsarbeid.

Protestene spredte seg så til flere byer i Kina.