Kraftigste jordskjelv i Tyrkia på over 100 år. Høye boligblokker kollapset.

76 mennesker er hittil meldt døde etter et kraftig jordskjelv i det sørlige Tyrkia og Syria. Mange bygninger har rast sammen, og folk er fanget i ruinene.

Et kraftig jordskjelv i det sørlige Tyrkia og Syria, natt til mandag.

06.02.2023 04:46 Oppdatert 06.02.2023 06:14

Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS hadde skjelvet en styrke på 7,8. Episenteret var ved den lille byen Pazarcik, nord for den større byen Gaziantep, og skjelvet inntraff litt over klokka 02 natt til mandag lokal tid. Ti minutter etter var det et etterskjelv med en styrke på 6,7, og deretter minst fem til.

Ifølge siste tall fra tyrkiske beredskapsmyndigheter er det meldt om 76 dødsfall, men tallet fryktes å stige kraftig.

I tillegg meldes om 42 døde i Syria. Lokale myndigheter i Sanliurfa melder at ti personer er registrert omkommet, mens ytterligere fem er døde i Osmaniye. I Aleppo i Syria meldes det om 16 omkomne. Dødstallet ventes å stige betydelig i begge land.

Redningsarbeidere og beboere med lommelykter søker gjennom hauger av forvridde stålbjelker og knust sement i nattekulda i et område der det bor flere millioner syriske flyktninger.

På den syriske siden av grensa rammet skjelvet opprørskontrollert områder der det er ytterligere millioner av internflyktninger og et elendig helsesystem, i tillegg til områder som kontrolleres av regimet.

Et kraftig jordskjelv rammet det sørlige Tyrkia mandag. Skjelvet kunne kjennes godt også i Syria, Libanon og Kypros.

Mange sammenraste hus

Vitner og myndigheter forteller at utallige bygninger raste sammen i flere tyrkiske byer, blant dem Sanliurfa og i naboprovinsene Malatya og Diyarbakir. I Osmaniye er det meldt om 34 kollapsede bygg, og i Diyarbakir om 17 bygninger.

Bilder på TV og sosiale medier viser sjokkerte innbyggere som står i pyjamas i snøen, mens de følger med på redningsarbeidere som søker gjennom sammenraste hus.

– Vi håper vi kommer oss gjennom denne katastrofen så snart som mulig og med minst mulig skader, skriver president Recep Tayyip Erdogan på Twitter og legger til at høyeste prioritet er å redde dem som er fanget i ruinene.

Skjelvet kunne kjennes i et stort område i Tyrkia, også i hovedstaden Ankara, og folk i Libanon, Syria, Kypros og Israel merket det også, ifølge Reuters-journalisten Timour Azhari i Beirut. Til og med i Kairo kunne det kjennes.

Mange mennesker strømmet ut i gatene i Beirut og Damaskus da rystelsene skjedde.

Hjelpearbeidere prøver å komme frem til mennesker i et sammenrast bygg i Diyarbakir i sørøstlige Tyrkia.

En rekke videoer viser hvordan høyblokker har rast sammen i skjelvet. Hjelpearbeidere leter etter folk i ruinene.

Katastrofal situasjon

I Aleppo og i Hama kollapset bygninger, ifølge syriske statlige medier, og i opprørskontrollerte deler av landet langs grensa til Tyrkia ble det meldt om hus som falt sammen og folk som er fanget i ruinene.

Situasjonen der blir beskrevet som katastrofal, og sivilforsvaret ba folk la være å gå inn i sammenraste bygninger, og å samle seg på åpne områder.

Jordskjelvet skjedde mens området er rammet av kraftig snøvær og kulde som ventes å fortsette til torsdag.

Tyrkia er et av verdens mest jordskjelvutsatte land. I 1999 omkom 18.000 mennesker da landet ble rammet av flere skjelv.

– Kraftigste skjelv på over 100 år

Amerikanske jordskjelv-eksperter sier til CNN at dette er det kraftigste skjelvet som er målt i Tyrkia på over 100 år.

Jordskjelvets sentrum rammet 23 kilometer øst for byen Durdagi i Gaziantep-provinsen på 24 kilometers dyp, ifølge det amerikanske geologiske instituttet.

Innbyggerne i området ble oppfordret til å forlate husene på grunn av de voldsomme etterskjelvene.

Ett av etterskjelvene kl. 06.17 norsk tid i Kahramanmaras ble målt til hele 7,4.

– Situasjonen er veldig alvorlig, sier ordføreren i byen Yesilyurt Mehmet Cinar til den tyrkiske nettavisen Hurriyet.

Byen med 350.000 innbyggere er en av de mange som er hardt rammet.

– Vårt sykehus og hotell ble fullstendig ødelagt. Vi har fått meldinger om ti hus på åtte til 20 etasjer som har kollapset fullstendig, sier ordføreren.

– Vi oppdaget det ikke fordi alt var mørkt.

Han forteller at det det snør i området, og at hjelpemannskapene er i gang. Folk har flyktet i biler, og dermed er det også totalt kaos og køer.

Tapstallene øker nærmest fra minutt til minutt.