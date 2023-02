Kraftigste jordskjelv i Tyrkia på over 80 år. Høye boligblokker kollapset.

Midt på natten rammet jordskjelvet. Bilder fra TV og sosiale medier viser sjokkerte innbyggere som står i pyjamas i snøen og følger redningsarbeidet.

Naboer og hjelpearbeidere leter etter overlevende i en sammenrast blokk i byen Diyarbakir i Tyrkia.

06.02.2023 04:46 Oppdatert 06.02.2023 09:16

Over 700 er hittil meldt døde etter det som er det kraftigste jordskjelvet i det sørlige Tyrkia og Syria siden 1939.

Mange bygninger har rast sammen. Folk er fanget i ruinene.

Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS hadde skjelvet en styrke på 7,8. Episenteret var ved Pazarcik, nord for den store byen Gaziantep. Byen er den sjette største i Tyrkia og har over to millioner innbyggere.

Katastrofen inntraff litt over klokken 02 lokal tid. Ti minutter etter var det et etterskjelv med en styrke på 6,7. Deretter minst fem til.

Dødstallene fryktes å stige betydelig i begge land.

– En katastrofe

– Hører dere noen lyder?

En fortvilet kvinne i byen Diyarbakir i Tyrkia har nettopp kommet i sikkerhet. Men fortsatt er broren hennes fanget i ruinene, skriver den tyrkiske avisen Hurriyet.

Redningsarbeidere og beboere søker gjennom sammenraste bygninger i Tyrkia og Syria. I forvridde stålbjelker og knust sement. Det er snø og kuldegrader i området.

Fra ruinene av et hus i byen Adana hører hjelpearbeiderne et desperat rop.

– Jeg har ikke styrke lenger, roper en overlevende fanget i ruinene.

Det bor over to millioner mennesker i området på tyrkisk side.

– Det er helt umulig å si noe om hvor mange døde og sårede som ligger i ødelagte bygningene, sier ordføreren i en av de hardeste rammede byene Kahramanmaras til tyrkisk TV.

– Men det er veldig mange.

Flere millioner mennesker lever også i de jordskjelvsrammede regionene i Syria. Mange av dem er flyktninger.

– Forholdene er katastrofale. Lave temperaturer og dårlig vær gjør situasjonen enda verre.

Det melder hjelpeorganisasjonen Hvite hjelmer på Twitter.

En kvinne i den syriske byen Azamarin prøver å identifisere kroppene til slektninger og naboer som ble drept i jordskjelvet.

– Huset svingte i ett minutt

Vitner og myndigheter forteller at utallige bygninger raste sammen. Både i Tyrkia og Syria.

Nilüfer Aslan og hans familie var i 5. etasje i en blokk i den tyrkiske byen Adana da skjelvet rammet.

– Blokken vår svingte frem og tilbake i ett minutt, forteller Aslan til BBC.

– Det eneste jeg tenkte, er at vi i det minste ville dø sammen.

Bilder på TV og sosiale medier viser sjokkerte innbyggere som står i pyjamas i snøen foran sammenraste hus.

Merket skjelvet helt til Egypt

Skjelvet kunne kjennes i et stort område i Tyrkia, også i hovedstaden Ankara. Folk i Libanon, Syria, Kypros og Israel merket det også. Det melder Reuters-journalisten Timour Azhari i Beirut. Til og med i Kairo i Egypt kunne det kjennes.

Mange mennesker strømmet ut i gatene i Beirut og Damaskus da rystelsene skjedde.

– Vi håper vi kommer oss gjennom denne katastrofen så snart som mulig og med minst mulig skader.

Det skriver president Recep Tayyip Erdogan på Twitter. Han legger til at høyeste prioritet er å redde dem som er fanget i ruinene.

fullskjerm neste Et kappløp med tiden pågår for å redde ut folk fra sammenraste hus i de jordskjelvrammede byene i Tyrkia og Syria. Bildet er fra Azmarin i Idlib-provinsen i Syria, som fra før var hardt rammet av krigen. 1 av 6 Foto: Ghaith Alsayed / AP/ NTB

En rekke videoer og bilder viser hvordan høyblokker raste sammen.

Hjelpearbeidere leter etter folk i ruinene.

Temperaturen er nede i minusgrader i deler av områdene. Værvarselet mellom om snø og kraftig regn.

Sivilforsvaret ba folk la være å gå inn i sammenraste bygninger. Overlevende samlet seg på åpne områder.

Tyrkia er et av verdens mest jordskjelvutsatte land. I 1999 omkom 18.000 mennesker da landet ble rammet av flere skjelv.

– Vi kommer ikke unna at Tyrkia er utsatt for skjelv. Det er ikke jordskjelvet som dreper. Det er bygningene.

Da skriver en av Tyrkias største aviser Hurriyet.

Kraftigste skjelv siden 1939

Jordskjelvets sentrum rammet 23 kilometer øst for byen Durdagi i Gaziantep-provinsen, 24 kilometer nede i jorden. Det melder det amerikanske geologiske instituttet.

Kun to ganger tidligere er det registrert like kraftig jordskjelv i Tyrkia og Syria. Også i 1916 og 1939 var det skjelv som ble målt til 7,8. Begge disse var i Tyrkia.

Det kraftigste skjelvet i landets historie er ansett å være et skjelv i Nord Anatolia i 1668, sør for byen Samsun. Det er anslått til å ha vært på opp mot styrke 8.

Innbyggerne i området ble oppfordret til å forlate husene. Årsaken er de voldsomme etterskjelvene.

Til sammen 78 større etterskjelv er målt. Det største etterskjelvet er målt til 6,7.

En ødelagt bygning i Azmarin i nordlige Syria.

– Situasjonen er veldig alvorlig, sier ordføreren i byen Yesilyurt, Mehmet Cinar, til den tyrkiske nettavisen Hurriyet.

Byen med 350.000 innbyggere er en av de mange som er hardt rammet.

– Vårt sykehus og hotell ble fullstendig ødelagt, sier ordføreren.

Først i morgentimene når dagslyset kom, begynte omfanget av katastrofen å vise seg for alvor.

– Vi oppdaget ikke alle skadene fordi alt var mørkt, forteller ordføreren.

– Alle vil lengst mulig vekk

I byene som er rammet, er det kaos og køer av trafikk. Folk forsøker å flykte i biler.

– Alle sitter i bilene sine, og forsøker å kjøre til åpne områder lengst mulig vekk fra bygninger.

Det forteller et vitne i byen Gaziantep til Reuters.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende i løpet av de 40 årene jeg har levd. Vi ble ristet svært kraftig tre ganger, som en unge i en krybbe.

Tapstallene øker nærmest fra minutt til minutt.

De ti hardest rammede byene i Tyrkia av skjelvet, er Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir og Kilis.