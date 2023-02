Først la russerne den ukrainske byen i grus – nå bygger russerne den opp som sin egen

I rekordfart har russerne bygget over tusen nye boliger i okkuperte Mariupol og delt dem ut til de som ikke har blitt drept eller flyktet. Målet er å fjerne alle spor etter krigen.

03.02.2023 08:13 Oppdatert 03.02.2023 08:50

I nesten tre måneder mellom februar og mai i fjor beleiret den russiske hæren byen Mariupol med bombing og artilleriangrep. De fleste bygningene ble ødelagte jevnet med jorden i kystbyen ved Azovhavet. I fjor høst ble Mariupol erklært annektert av Russland.

Nøyaktig hvor mange som er drept i byen er ukjent , men det dreier seg om mange tusen sivile. Enkelte ukrainske journalister mener det kan dreie seg om titusenvis av drepte.

Etter at russerne fikk kontroll over byen, har de jobbet systematisk med å fjerne sporene etter angrepene på sivile. På bare seks måneder har Kreml-regimet revet restene av boligblokker de har bombet - og bygget nye boliger i denne ødelagte byen.

Et dusin boligblokker med plass til rundt 2500 mennesker står nå på Kuprina Street, sørvest for byen. Det skriver avisen El País.

De nye boligblokkene har lekeplass, parkering og et område for sportsaktiviteter. Og flere nye bygninger er planlagt.

Ifølge Euronews visker Russlands gjenoppbygging ut ukrainsk identitet og alle bevis for krigsforbrytelser i byen.

«Moskva prøver nå hardt å gjenoppbygge byen de ødela, og sletter alle bevis for krigsforbrytelser underveis», skriver Euronews.

De få åpne skolene har fått russisk læreplan. Telefon- og TV-nettverk er russiske. Den ukrainske valutaen er i ferd med å dø ut. Mariupol er nå innlemmet i Moskva-tidssonen.

Nye innbyggere får ny «russisk» by i 2035

Okkupantenes mål er å gjenoppbygge hele byen som en russisk by. Gjenoppbyggingen skal være klar i 2035. Målet er å støtte narrativet om at Moskva har «reddet» den russisktalende befolkningen fra ukrainsk diskriminering.

Nesten 90 prosent av ukrainerne i Mariupol har russisk som morsmål. Ved å gjenoppbygge byen i rekordfart, ønsker Russland å vise den russisktalende befolkningen sin påståtte begrunnelse for invasjonen, nemlig å «frigjøre» fra Ukrainas demokratisk valgte regjering.

Russiske soldater, bygningsarbeidere, byråkrater og leger er nå ferd med å erstatte tusenvis av ukrainere som har dødd eller forlatt de okkuperte området. Det skriver Euronews.

Moskva har planer om å rive godt over 50.000 boliger i den strategisk viktige byen. Den ligger bare 40 kilometer fra den russiske grensen. Byens havn ved Azovhavet er avgjørende for russiske forsyningslinjer.

Flere tusen nye boliger skal erstatte de ødelagte bygningene i Mariupol.

Bombet sykehus og skoler

I april i fjor la Osse frem en rapport om etterforskningen av krigsforbrytelser i Ukraina. Rapporten omhandlet også angrepet på et sykehus i Mariupol 9. mars, som Russland er blitt anklaget for å ha stått bak. Rapporten slo fast at dette var et russisk angrep og at det dreide seg om en krigsforbrytelse.

Russiske myndigheter har benektet at deres styrker sto bak angrepet.

Ifølge El País ble bare i den første måneden av beleiringen minst 365 bygninger ødelagt. Dette ifølge en analyse fra FNs satellittsenter UNOSAT. I den perioden ble ifølge samme kilde blant annet tre sykehus og syv skoler bombet.

Denne boligblokken forteller om den russiske brutaliteten i Mariupol. Nå skal slike bygninger erstattes med nye.

I mars i fjor traff raketter en teaterbygning i Mariupols. Angrepet forårsaket hundrevis av dødsfall. Amnesty International definerte det som en krigsforbrytelse. Dette fordi flere sivile hadde søkt tilflukt der.

Det samme teateret er ifølge avisen nå dekket med en skjerm. Russiske myndigheter gjenoppbygger den revne bygningen, sammen med plassen foran den.

Petro Andryushchenko anklager okkupasjonsmyndighetene for å forsøke å dekke over drapene på hundrevis av sivile da teaterbygningen ble bombet av russiske krigsfly. Ifølge BBC er han rådgiver for byens ukrainske ordfører som nå er eksil.

Teaterbygningen har nå fått en skjerm rundt seg. Petro Andryushchenko anklager russerne for å forsøke å dekke over drapene på hundrevis av sivile da teaterbygningen ble bombet.

Nesten alle bygningene i gamlebyen ble skadet av beskytningen. Nå foreslår den russiske regjeringen å gjenoppbygge flere av de ikoniske bygningene der også.

En undersøkelse fra Associated Press basert på videoer og vitnesbyrd på bakken antyder at denne gjenoppbyggingen er et påskudd for å skjule krigsforbrytelsene som Russland begikk da teateret ble bombet.

Journalist dømt til fengsel i åtte år

Samtidig med at Russland gjenoppbygger Mariupol i rekordfart, pågår en propagandakrig i Moskva. Der ble den Putin-kritiske journalisten Alexander Nevzorov dømt in absentia. Straffen ble fengsel i åtte år for å ha spredt «falske nyheter» om Moskvas krig mot Ukraina.

Det meldte det russiske nyhetsbyrået Interfax onsdag. In absentia betyr her at Nevzorov ikke var til stede i retten for å kunne forsvare seg. Ifølge Politico forlot han Russland i fjor sommer.

Onsdag ble journalisten Alexander Nevzorov dømt til åtte års fengsel i Moskva. Angivelig for å ha for å ha spredt «falske nyheter» om Moskvas krig mot Ukraina.

Avisen skriver at Nevzorov er funnet skyldig i å ha publisert «falsk informasjon om den russiske hærens bevisste bombing av barselsykehuset i Mariupol». Det gjorde han på sine Instagram- og YouTube-kontoer. Han har også rapportert om den russiske massakren som ble utført i byen Bucha.

Russland har nemlig innført et forbud mot å kalle Ukraina-konflikten en «krig» eller «invasjon». Loven trådte i kraft i mars i fjor. Den har en strafferamme på opptil 15 års fengsel for journalister. Det har ført til at de fleste uavhengige medier flyktet fra landet.