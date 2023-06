Iran har solgt droner til Russland. Nå hjelper de Putin med å omgå vestlige sanksjoner.

Vladimir Putin tror han kan ha funnet en ny økonomisk fluktrute for Russland. Derfor ønsker han tettere bånd til Iran og India.

Onsdag 17. mai ble avtalen om bygging av Rasht-Astara-jernbanen signert. Russlands president Vladimir Putin og Irans president Ebrahim Raisi deltok i seremonien via videolink. Vis mer

Det kaspiske hav er tilsynelatende et fredfylt sted. Vannet er blendende blått. Kystlandskapet varierer fra flate sandstrender til kuperte klippeformasjoner.

Men Iran har også benyttet den vakre innsjøen til å frakte våpen til Russland, ifølge CNN.

Etter at krigen i Ukraina brøt ut, har fraktvolumet over Det kaspiske hav økt betydelig. Dette inkluderer transport av droner, artillerigranater og missiler til Russland.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager Iran for å bidra til forlenge krigen.

Men at Iran hjelper Russland, har sin forklaring:

De to nasjonene har lenge hatt et godt forhold til hverandre.

Det forholdet er blitt styrket gjennom det militære samarbeidet for å sikre Bashar al-Assad makten i Syria.

Begge land er utsatt for sanksjoner fra den vestlige verden.

De samarbeider nå for å omgå sanksjonene og styrke hverandres økonomi. Iran og Russland samarbeider også for å unngå internasjonal isolasjon.

Russlands nye økonomiske fluktrute

Den årlige handelen mellom Russland og Iran økte ifølge The Economist med 20 prosent i 2022 til nesten 50 milliarder kroner.

– Vi definerer våre forbindelser med Russland som strategiske. Vi samarbeider med Russland på mange områder, spesielt økonomi, fortalte Irans finansminister Ehsan Khandouzi til Financial Times.

Samtidig har både Russland og Iran interesse av å skape en forbindelse mellom Russland, Iran og India.

Derfor satser Russland og Iran på den internasjonale nord-sør-transportkorridoren (INSTC). Handelsruten er et 7200 km langt nettverk med tog, veier og sjøruter som kobler Russland og India til hverandre via Iran og Aserbajdsjan.

Denne forbindelsen fra Russland i nord til India i sør har vært en uoppnåelig ønskedrøm gjennom 20 år, skriver Al Jazeera. Men krigen i Ukraina og de påfølgende sanksjonene kan ha bidratt til å gjøre den til en realitet.

Iran og Russland signerte en avtale 17. mai om å bygge Rasht-Astara-jernbanen, som er en viktig del av INSTC. Den vil koble den iranske havnebyen Bandar Abbas ved Den persiske gulfen med Moskva via en toglinje som passerer gjennom Aserbajdsjan.

I 2016 inngikk Aserbajdsjan en avtale med Iran om å finansiere jernbanestrekningen mellom Astara, som ligger på grensen mellom Aserbajdsjan og Iran, og den nordiranske byen Rasht. Aserbajdsjan trakk seg i 2018 på grunn av vestlige sanksjoner mot Iran.

Nå har Russland i stedet gått inn og tilbudt seg å finansiere den 162 kilometer lange jernbanestrekningen. Det vil de gjøre med et mellomstatlig lån på 15 milliarder kroner.

Kartet viser handelsrutenettverket som strekker seg fra Moskva i nord til Mumbai i sør. Moskva ønsker å erstatte den tradisjonelle sjøruten gjennom Middelhavet.

Kan konkurrere med Suezkanalen

Russland håper ruten kan bli en så viktig handelsvei at den vil bli i stand til å konkurrere med Suezkanalen. Målet er at både transporttiden og kostnadene skal bli redusert betydelig sammenlignet med eksisterende handelsveier.

Russland ser på dette prosjektet som en løsning på vestlige sanksjoner mot Iran og Russland.

– Dette er de nye rutene mot øst, og Moskva tar det på stort alvor at de må få disse på plass. Det er særlig fordi EU-sanksjonene antas å vedvare, selv etter at konflikten med Ukraina er avsluttet, sier den britiske investor og forskeren Chris Devonshire-Ellis til Al Jazeera.

Iran og Russland har generelt hatt et tettere samarbeid i det siste, både politisk og økonomisk. De har også støttet hverandre gjennom sanksjonsperioden.

Irans minister for veier og byutvikling, Bazrpash, og Russlands transportminister, Savelyev, signerer Rasht-Astara avtalen i Teheran.

Russiske sanksjonerte banker i Iran

Samtidig som det er blitt kjent at Russland vil finansiere en togforbindelse til Iran, er det blitt kjent at en russisk sanksjonsrammet bank har etablert seg i Iran.

Russlands nest største bank, VTB, hadde åpnet et representasjonskontor i Teheran, opplyste presidenten for Irans handelsorganisasjon, Alireza Payman-Pak. Dette er den første russiske banken som har etablert seg i Iran.

Ifølge Payman-Pak vil banken bli brukt til overføringer av utenlandsk valuta.

Statseide VTB ble sanksjonert av EU, Storbritannia og USA etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022. Banken tapte 77 milliarder kroner i 2022 på grunn av sanksjonene.

Sanksjonene oppfattes som en felles trussel av Iran og Russland.

– Vi ser to pariastater som forsøker å finne måter å hjelpe hverandre på, sier Michael Parker til The New York Times.

Han er en tidligere amerikansk føderal aktor og er nå leder for bekjempelse av hvitvasking og for sanksjonssaker ved det Washington-baserte advokatfirmaet Ferrari & Associates.

Utviklet alternativ for transnasjonale overføringer

Russlands sentralbanksjef, Elvira Nabiullina, var 24. mai i Iran for å styrke samarbeidet innenfor handel og økonomi. Sammen med iranske partnere utforsket hun også alternativer til betalingssystemet Swift.

Swift er et internasjonalt system for overføring av penger mellom banker i ulike land.

Både russiske og iranske banker er blitt kastet ut fra dette betalingssystemet. Det er en av grunnene til at de to landene har valgt å utvikle sitt eget alternativ for transnasjonale overføringer.

De to landene har koblet sammen kommunikasjonssystemene for bankene på en måte som tilsvarer det man gjør med Swift.

Iran har også planlagt å akseptere Russlands Mir-betalingskort, et system russerne har utviklet selv.

Hverken Visa eller Mastercard fungerer i Russland og Iran.

Mir-systemet ble opprettet etter Russlands ulovlige annektering av Krymhalvøya i 2014. Målet var å gjøre landet mindre sårbart for vestlige sanksjoner.

Betalingssystemet blir for tiden akseptert i Armenia, Egypt, Venezuela, Belarus og Kirgisistan.