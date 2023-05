Én drept etter angrep i Kyiv – meldes også om droneangrep i Moskva

En person ble drept og flere er såret i russiske angrep i den ukrainske hovedstaden Kyiv natt til tirsdag. Samtidig skal det ha blitt skutt ned ti droner på vei mot Moskva.

Brannfolk forsøker å slukke en bilbrann etter nye russiske angrep i Kyiv natt til tirsdag.

30.05.2023 08:40 Oppdatert 30.05.2023 09:07

– Bli i tilfluktsrommene, skriver Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko på Telegram.

Ifølge Klitsjko har en person mistet livet i angrepene, mens en annen er fraktet til sykehus. Ytterligere to personer er såret.

Myndighetene i byen opplyser at det brenner fra en høy boligblokk, der de to øverste etasjene ble ødelagt i angrepene.

Luftvernet er iverksatt og fungerer, opplyser Klitsjko videre. Flyalarmen har gått i Ukrainas hovedstad Kyiv og sentrale og nordlige områder i landet, ifølge ukrainske myndigheter.

Byens luftforsvar har skutt ned rakettene, men rester har falt ned i flere nabolag. Det er tredje natten på rad med eksplosjoner i hovedstaden.

Samtidig med at Kyiv ble angrepet kom det meldinger om et mindre angrep mot Moskva.

Natt til tirsdag skal Moskva ha blitt rammet av flere mindre droneangrep.

Droneangrep i Russland

Natt til tirsdag meldte det russiske nyhetsbyrået Ria om et droneangrep i Moskva. Ti droner på vei mot Moskva skal ha blitt skutt ned av russisk luftvern.

Den Moskva-baserte BBC-journalisten Steve Rosenberg skrev på Twitter at han våknet tidlig tirsdag morgen av smell og vinduer som ristet.

– Det er første gang morgenen min starter slik, skriver han.

Russiske medier skriver at to boligbygg i Moskva ble truffet. I tillegg skal flere boligbygg sør i den russiske hovedstaden være evakuert. Ingen skal være alvorlig skadet, skrev Moskva-ordfører Sergei Sobyanin på Telegram.

Det er foreløpig usikkert hvem som står bak droneangrepene.

Tidligere i mai beskyldte Russland Ukraina for å ha forsøkt å ta livet av Vladimir Putin, da det som skal ha vært to droner kom seg forbi luftvernet og traff en bygning i Kreml. Ukraina mener at angrepet var iscenesatt av Russland for å rettferdiggjøre nye angrep på Ukraina.

En russisk drone blir skutt ned over Kyiv 18. mai. Siden invasjonen begynte har flyalarmen i Kyiv ringt i totalt 887 timer.

Forsøker å lure ukrainsk luftvern

Angrepet mot Kyiv natt til tirsdag er det siste av seksten angrep mot den ukrainske hovedstaden i mai.

Yurii Ihnat, en talsperson for det ukrainske luftforsvaret, sa at Russland nå forsøker å «forvirre og villede» de ukrainske luftvernsystemene.

Det ukrainske luftvernet utvikles stadig, noe som har gjort at Russland flere ganger har måttet endret måten de angriper på. Dette har de blant annet gjort ved å sende lavtflyvende missiler og droner, ifølge det ukrainske luftforsvaret.