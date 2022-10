Russland trapper opp bombing av sivile mål. «Tegn på desperasjon», sier ekspert.

OSLO/KYIV (Aftenposten): Russland lar det regne missiler mot sivile. – Terrorbombing, sier oberstløytnant Palle Ydstebø. Statsminister Jonas Gahr Støre er enig.

Røyken stiger over Kyiv etter russiske missilangrep mandag.

10. okt. 2022 12:16 Sist oppdatert nå nettopp

Minst ti ukrainske byer er rammet av missilangrep. Russlands Vladimir Putin har gitt Ukraina skylden for eksplosjonene som til dels ødela broen mellom Krym og Russland.

En opptrapping av angrep mot sivile mål sees på som Putins svar.

– Regelrett terrorbombing

– Dette er et tegn på desperasjon, sier Palle Ydstebø til Aftenposten.

Han er oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen.

Han stempler Russlands angrep mot sivile mål som «regelrett terrorbombing». Samtidig ser han angrepene føyer seg inn i et mønster den siste tiden.

– Russland er på defensiven. De klarer ikke svare på slagmarken. Dermed angriper de i stedet sivile mål. Det er det eneste de får til, sier han.

– Er dette et svar på broangrepet i helgen?

– Alt tyder på det, sier han.

– Virker ikke

Ydstebø mener sprengningen av Kertsj-broen fra Russland til Krym hadde mer symbolsk verdi enn reell militær effekt.

Putins svar med angrep på sivile tror han derimot ikke vil virke etter hensikten.

– Terrorbombing virker ikke. Det har aldri virket. Det fører bare til at befolkning og regjeringer blir stålsatt i sin motstand, sier Ydstebø.

Han viser til tyskernes og de alliertes flybombing mot sivile mål under 2. verdenskrig som eksempel.

Har forbedret luftvern

Ukrainas forsvarssjef opplyser om at luftvernet nøytraliserte 41 av 75 raketter mot Kyiv.

– Dette virker troverdig. Ukraina har skjerpet luftvernet og særlig rundt Kyiv. Slike tall har vist seg å stemme, og det gjelder ikke minst når ukrainerne lar forsvarssjefen stille seg bak dem, sier han.

Ydstebø påpeker videre at Ukraina har fremgang på slagmarken, blant annet ved Kherson i sør og i Luhansk fylke.

– De angriper forsyningslinjer og presser videre på, sier han.

Russlands svar

En tilsynelatende tilbakeholdenhet er borte, mener Karen-Anna Eggen. Hun er forsker ved Institutt for forsvarsstudier og ekspert på Russland.

Hun regner med at det vi nå er ser, er Russlands svar på det symbolsk viktige angrepet på Kertsj-broen.

– De angriper sivile. Hva annet skal de gjøre, spør hun og viser til at Russland har brukt opp de fleste andre virkemidler i sitt arsenal.

Et skjermbilde fra overvåkingskamera viser at et missil treffer den kjente glassbroen i Kyiv.

Skal vise Putins styrke?

Eggen minner om at vi har sett missiler og andre angrep mot sivile mål siden krigen startet. Det er derimot nytt at det dekkes såpass stort i russisk presse.

– Det er tydelig forsøk på å få Russland og Putin til å fremstå som handlingsdyktig og sterk, sier hun.

Selv om krigen er, sier hun, upopulær i Russland, er det mange som feirer de siste angrepene mot Ukraina.

– Nebb og klør

I Ukraina har bombingen mot sivile et «skrekk-element». Det kommer nemlig etter en tid med relativ ro i deler av Ukraina der folk har følt seg mer trygge, påpeker hun. Eggen mener likevel taktikken ikke ser ut til å svekke ukrainsk motstandsvilje.

Hun sier samtidig man ikke skal «undervurdere brutaliteten i Kreml».

– Det virker ikke som man har tenkt å gi seg. Ledelsen er dedikert og tenker langsiktig. Putin skal jo bygge en ny verdensorden og her er Ukraina sentralt for russisk selvbilde som stormakt. Nå handler det om – med nebb og klør – å klore seg fast i de områdene de har tatt. Det er vanskelig all den tid Ukraina tar tilbake territorium. Men, hvis Putin tenker at det er nedbombing av Ukrainas storbyer som må til for å nå sine mål, så gjør han nok det, sier hun.

Støre: Terrorangrep

Finlands president Sauli Niinistö og statsminister Jonas Gahr Støre møttes i Oslo i morges for å diskutere nordisk samarbeid i lys av krigen i Ukraina. Begge kommenterte også angrepet på sivile i Ukraina i morgentimene.

– Skrekken som skjer i Ukraina mens vi snakker, jeg vil kalle det terrorangrep mot sivile som skjer nå i store byer, sa Støre.

arrow-outward-link

I Kyiv tok president Volodymyr Zelenskyj opp en video i gatene.

– Fienden vil at folk skal bli redde. Han vil at folk skal flykte. Men vi kan bare rykke fremover og det viser vi på slagmarken, sa han. Han ba folk følge beskjeder om sikkerhet og sa at det ukrainske militæret vil beskytte dem.