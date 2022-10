Ny rettssak mot Harvey Weinstein

Mediemogulen soner allerede en dom på 23 år for voldtekt og seksuelle overgrep. Fra mandag må han i retten igjen.

Harvey Weinstein avbildet i retten i Los Angeles tirsdag i forrige uke.

For to år siden ble den amerikanske mediemogulen Harvey Weinstein (70) dømt til 23 år i fengsel i New York. Den gangen ble han dømt for en voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep.

Mandag må han møte i retten igjen, denne gangen i Los Angeles.

Fem kvinner beskylder ham for fire tilfeller av voldtekt og syv andre tilfeller av seksuelle overgrep. Blir Weinstein dømt også i denne rettssaken, kan han ende opp med dommer på 140 år i fengsel.

Starten på #metoo

Det er nå fem år siden en rekke kvinner sto frem i en artikkelserie i The New York Times og fortalte om påståtte overgrep fra Harvey Weinstein. Mediemogulen og produsenten har vært en svært sentral og mektig mann i den amerikanske filmbransjen gjennom flere tiår.

Artiklene i NY Times ble starten på hans fall, men også det verdensomspennende #metoo-fenomenet.

Mer enn 90 kvinner sto etter hvert frem i NY Times, The New Yorker og andre medier med anklager arrow-outward-link mot Weinstein, som på sin side har nektet for alt. For to år siden ble han likevel dømt i rettssaken i New York. Den gangen fikk han 23 år i fengsel arrow-outward-link for en voldtekt i 2013 og et seksuelt overgrep i 2006.

Anklagene som nå kommer frem i den nye rettssaken i Los Angeles, er enda mer alvorlige.

Harvey Weinstein på vei inn i rettssalen i New York i 2020. Den gangen ble han dømt til 23 år i fengsel.

Elleve tilfeller

Denne gangen er det fem kvinner som anklager Harvey Weinstein for fire voldtekter og syv andre tilfeller av seksuelle overgrep. Anklagene spenner fra årene 2004 til 2013. Fire av de til sammen elleve nye anklagene stammer fra Hollywood i Oscar-uken i 2013 arrow-outward-link .

Den gangen var produsenten i byen for å selge inn, og vinne Oscar-statuetter, med selskapet The Weinstein Companys filmer «Silver Linings Playbook» og Quentin Tarantinos «Django Unchained».

Weinstein selv nektet skyld for anklagene da han møtte i en forberedende høring i retten i Los Angeles tirsdag i forrige uke. Medier skriver at han kan risikere en dom på opp mot 140 år i fengsel.

– Alle anklagene er enten fabrikkert eller resultat av samtykkende, seksuelle forhold som anklagerne nå feilaktig karakteriserer som overgrep, sa Weinsteins advokat Mark Werksman arrow-outward-link .

Ny film om sakene

Det er satt av mellom seks og åtte uker til rettssaken i L.A. De to første av dem er ventet å brukes til å få på plass en uavhengig jury som skal avgjøre skyldspørsmålet. Selve saken med partene involvert, starter ikke opp før 24. oktober, skriver NY Times arrow-outward-link .

Kameraer er ikke tillatt i rettssalen.

Samtidig som rettssaken begynner, er det denne uken også premiere på filmen «She Said» under New York Film Festival. Fiksjonsfilmen er inspirert av boken med samme navn fra 2019, skrevet av de Pulitzer Prize-vinnende journalistene Jodi Kantor og Megan Twohey. De sto bak de første sakene om anklagene mot Weinstein.

«She Said» kommer på kinoer verden over fra 18. november.