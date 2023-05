Zelenskyj: Ukraina trenger mer tid før motoffensiv kan starte

Den ukrainske presidenten sier tapet av menneskelig vil bli for stort, om motoffensiven starter nå.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

11.05.2023 09:08 Oppdatert 11.05.2023 09:29

En motoffensiv som skal drive de russiske styrkene til retrett på Ukrainsk territorium, har lenge vært varslet. Mange eksperter har spådd at en slik offensiv vil starte i løpet av våren.

I et intervju med BBC sier presidenten Volodymyr Zelenskyj at Ukraina trenger mer tid. Han begrunner dette med at militæret trenger den vestlige hjelpen de er lovet.

– Med det vi har nå, kan vi rykke fremover og ha suksess. Men vi kommer til å miste veldig mange menneskelig. Jeg mener det er uakseptabelt, sier han i intervjuet.

Han sier videre at de derfor må vente.

– Vi trenger fortsatt litt mer tid, sier han.

Ifølge presidenten er deres kampbrigader klare. Noen av dem er har trent i Nato-land. Men han sier at de fortsatt trenger en del materiale, blant annet pansrede kjøretøy, som ankommer Ukraina i puljer.

Frontlinjene i Ukraina har vært så godt som uendret i flere måneder. De russiske styrkene har barrikadert seg langs frontlinjen på 1450 kilometer fra de østlige regionene Luhansk og Donetsk til Kherson i sør, skriver BBGC.

Akkurat når en offensiv vil starte er hemmelig.

Hvor godt de lykkes i en motoffensiv vil være svært avgjørende for krigens videre gang.

Saken oppdateres