Russisk oljetopp kritisere krigen. Funnet død i dag på sykehus.

Styrelederen i det russiske oljeselskapet Lukoil, Ravil Maganov (67), kritiserte i mars invasjonen i Ukraina. I dag morges døde han etter å ha falt ut av et vindu. Det skriver flere russiske medier.

28 minutter siden

Russlands president Vladimir Putin og Ravil Maganov.

Interfaks viser til en anonym kilde som forteller at han skal ha falt ut av et vindu i sjette etasje på et sykehus i Moskva. Ifølge RBK skjedde dette 07.30 lokal tid. Fallet var fra sjette etasje.

Det vakte oppsikt da styret i Lukoil like etter krigens start brøt med Vladimir Putin og ba om stopp i kamphandlingene.

Lokale medier melder om at etterforskere arbeider på åstedet for å kartlegge årsaken til dødsfallet.

Lukoil, som er Russlands nest største oljeprodusent, var ett av få selskaper som gikk ut mot invasjonen i Ukraina.

I en uttalelse fra mars skriver selskapet:

«I det vi ber om snarlig slutt på den væpnede konflikten, uttrykker vi vår dypeste medfølelse med alle ofre som er rammet av denne tragedien», skriver Daily Telegraph.

– Vi støtter en varig våpenhvile og en løsning på problemer gjennom forhandlinger og diplomati, heter det videre.