Maskerte politifolk fører prins Heinrich XIII til en politibil under politiraidet.

7. des. 2022 21:51 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag morgen slo over 3000 i politiet til mot hus og leiligheter over hele Tyskland.

Til sammen ble 22 tyske statsborgere pågrepet og siktet for å være medlemmer av en terrororganisasjon. I tillegg er tre personer pågrepet for å støtte organisasjonen. Videre etterforskes 27 personer for å ha vært en del av planene.

På en pressekonferanse kom det frem at noen av gruppens medlemmer hadde konkrete planer på å storme Forbundsdagen med en liten væpnet gruppe. I et regelrett statskupp skulle statssystemet styrtes og erstattes med deres eget.

Mange av de mistenkte skal tilhøre den såkalte Reichsbürger-bevegelsen. Den er knyttet til flere nynazistiske grupperinger.

Den tyske avisen Die Welt er en av flere medier som har sett nærmere på hvem noen av de arresterte er.

Prins Heinrich XIII

Etter onsdagens aksjoner pekes det på spesielt én hovedmann: En som kaller seg prins Heinrich XIII. Han ble arrestert i huset sitt i Frankfurt og ført ut i håndjern av balaklava-kledde politimenn. 71-åringen var iført sportslige, sennepsfargede cordfløyelsbukser og en tartanmønstret jakke. Han har langt, grått hår.

Politiet ransaket også jaktslottet hans i Thüringen, der han ble mistenkt for å ha lagret våpen. Jaktslottet skal ha blitt brukt til planlegging av statskuppet.

Prins Heinrich XIII er en av de siste etterkommerne av Reuss-dynastiet som en gang hersket over deler av Øst-Tyskland i flere hundre år. Han er mistenkt for å ville bli Tysklands nye leder i et planlagt, voldelig kupp, ifølge tysk påtalemyndighet.

Eiendomsutvikleren har i årevis offentlig tatt til orde for teorien om at livet var bedre over hele verden under monarkiet, skriver Reuters. Han stammer fra Huset Reuss, et fyrstedømme som i århundrer hersket over deler av dagens Thüringen-stat frem til Tysklands etablering av Weimar-republikken i 1918.

Hverken Huset Reuss eller prins Reuss' kontor svarte på forespørsler om kommentarer onsdag, ifølge Reuters.

«Prins» Heinrich XIII eier ifølge Die Welt jaktslottet Waidmannsheil, som skal ha blitt brukt til planlegging av statskuppet. Slottet ligger i Bad Lobenstein i Thüringen, som tidligere ble styrt av Reuss-huset i det tidligere fyrstedømmet Reuss-Greiz.

Prinsen skal i en tale i World Web Forum i 2019 ha sagt at i fyrstedømmet Reuss levde folk «lykkelige liv» fordi skattesatsen bare var 10 prosent og strukturene var «enkle og gjennomsiktige».

– Hvis ting ikke fungerte bra, gikk du bare til prinsen, sa Heinrich Reuss. – Hvem skal du henvende deg til i dag? Din parlamentariker, det lokale nivå, føderale nivå eller EU-nivå? Lykke til!

Talen var pepret med antisemittiske konspirasjoner. Han sa at Tyskland hadde vært en vasallstat siden andre verdenskrig og trengte å gjenvinne sin suverenitet.

I 2019 holdt den såkalte prinsen en tale der han fremmet en rekke konspirasjonsteorier:

Maktfordelingen i Tyskland er en illusjon.

USA finansierte Hitler-regimet.

Kriger føres for å fremme jøders interesser.

Rothschild-familien sto bak den franske revolusjonen.

Politiet eskorterer prins Heinrich XIII under arrestasjonen.

Fakta Fyrstefamilien Reuss Reuss-dynastiet kalte alle sine guttebarn Heinrich etter slutten av 1100-tallet, til ære for Heinrich IV, den tysk-romerske keiser fra 1084–1105. Det var han som testamenterte dem eiendommene til Weida og Gera, nå byer i delstaten Thüringen. Selv om det offisielt ikke er noen prinser og prinsesser lenger i Tyskland, har noen etterkommere – som Heinrich VIII – fortsatt å bruke tittelen. Vis mer

Den øvrige, adelige familien Reuss har tidligere tatt avstand fra Heinrich XIII. Ifølge «Ostthüringer Zeitung» (OTZ) har slektningen, prins Heinrich XIV, gjort det «i sterke ordelag».

Denne prinsen av samme slekt bor i Østerrike og leder for tiden den adelige familien. Huset Reuss. Heinrich XIV har kalt slektningen sin «en forvirret mann som driver med konspirasjonsteorier».

Påtalemyndigheten sa onsdag at Heinrich XIII hadde kontaktet representanter for Russland, som gruppen skal ha sett som sin sentrale kontakt for å etablere sin nye orden.

Men påtalemyndigheten sa at det ikke var bevis for at representantene hadde reagert positivt på forespørselen. Kreml avviste at det kunne være snakk om noe russisk engasjement i det påståtte komplottet.

Rüdiger von P., tidligere soldat

Den andre lederen skal være tidligere fallskjermjeger-sjef. Ifølge Spiegel skal 69-åringen ha ledet en fallskjermjegerbataljon, men måtte forlate det tyske forsvaret fordi han hadde stjålet våpen.

Han er som alle de andre kun nevnt med fornavn og første bokstav i etternavnet. Det er i henhold til tysk presseetikk.

Birgit Malsack-Winkemann, AfD-politiker og dommer

Før arrestasjonen var Birgit Malsack-Winkemann dommer i Berlin. Bare noen timer senere kunne Die Welt fortelle at hun har trukket seg.

I planene til «Reichsbürger»-gruppen skulle hun bli Tysklands fremtidige justisminister. Som sportsskytter skal hun hatt flere skytevåpen hjemme. Hun kjenner også godt til Forbundsdagen, der hun satt i fire år, fra 2017 til 2021, for det høyreradikale partiet Alternativ for Tyskland (AfD). Partiet er blitt etterforsket av tysk etterretning for mistanke om å samarbeide med høyreekstreme.

Etter å ha trukket seg ut av Forbundsdagen, vendte hun tilbake til dommerbenken i Berlin i mars i år. Siden 2003 har hun vært dommer ved Berlins regionale domstol. 58-åringen har hatt et særlig ansvar for sivile byggesaker.

Etter arrestasjonen skal hun ha trukket seg som dommer. Dette ble også annonsert av en talskvinne for domstolene tirsdag.

Birgit Malsack-Winkemann har vært i hardt vær flere ganger for sitt samfunnssyn. Lena Kreck, Berlin-senator, forsøkte å få henne avsatt som dommer på grunn av tvil om hennes lojalitet til grunnloven. Spesielt under debatter i den tyske forbundsdagen kom det frem synspunkter som var uforenlig med tysk lov. Men Birgit Malsack-Winkemann fikk fortsatte.

Helt til hun ble arrestert.

Michael F., tidligere sjefinspektør

I april 2022 bestemte en forvaltningsdomstol i Hannover at sjefinspektør i politiet, Michael F., skulle avskjediges fra tjenesten. Han skal ifølge påtalemyndigheten nå være en av de arresterte.

Michael F. deltok i en rekke demonstrasjoner der han skal ha kommet med flere uttalelser om korona-reglene, noe polititoppene likte svært dårlig. Han skal ha blitt permittert allerede i 2020.

I jobben skal Michael F. hatt ansvaret for å lage sikkerhetsrutiner for de jødiske samfunnene i Niedersachsen etter det høyreorienterte terrorangrepet i Halle i oktober 2019. Han skal ha vært den høyest rangerte politimannen i dette arbeidet.

Aktiv soldat

Blant de arresterte skal det også være en aktiv soldat og flere reservister, som er tjenestepliktig personell, men som står utenfor Forsvaret i fredstid.

– Den «aktive soldaten» er medlem av en spesialenhet i det tyske forsvaret, kom det frem på en pressekonferanse etter arrestasjonene i går.