To drept i russisk artilleriangrep mot Kherson

To mennesker ble drept og fem såret da russiske styrker skjøt med artilleri mot Kherson, opplyste guvernøren søndag.

En kvinne går over plassen ved administrasjonsbygningen i Kherson. To mennesker ble drept i et russisk artilleriangrep på byen søndag.

NTB

19 minutter siden

– Fienden har igjen angrepet boligområder i Kherson, sa guvernør Jaroslav Janusjevytsj på meldingstjenesten Telegram.

Han la til at russerne traff fødeavdelingen på et sykehus, en kafé og en boligblokk lørdag, og at byen ble angrepet med artilleri, raketter, stridsvogner og granatkastere.

Byen Kherson ble frigjort etter en ukrainsk offensiv i november etter at de russiske styrkene trakk seg ut og over elven Dnipro.

Før de trakk seg ut, ødela de deler av byens infrastruktur og har siden jevnlig skutt granater og raketter mot byen fra stillingene sine rett over elven.

Strømløst Odesa

I svartehavshavnen Odesa var det planlagte utkoblinger søndag som følge av russiske droneangrep, ifølge en talsmann for provinsmyndighetene, Sergij Bratsjuk.

Lørdag kveld sa president Volodymyr Zelenskyj at over 1,5 millioner ukrainere er uten strøm i Odesa-regionen etter at russerne angrep med iranskproduserte droner.

Søndag sa guvernør Maksym Martsjenko at strømmen er i ferd med å komme tilbake, men at 300.000 mennesker fortsatt er uten strøm.

Lørdag kveld opplyste det russiske forsvarsdepartementet at russiske styrker var på fremmarsj i Luhansk og Donetsk. Talsmann Igor Konasjenkov sa at de hadde drevet ukrainske styrker tilbake og at de har inntatt posisjoner mellom Kreminna og Lyman.

Mørklagte bygninger i Odesa fotografert lørdag.

På defensiven

I flere uker har det vært meldinger om at de ukrainske styrkene er på defensiven i Donetsk og forsøker å holde stillingen ved en frontlinje foran byen Donetsk. Kampene er særlig harde med mange falne på begge sider ved Bakhmut, som russerne i flere måneder har prøvd å erobre.

Lenger nord derimot har ukrainske styrker føringen etter å ha presset de russiske styrkene ut av Kharkiv-regionen, men det er fortsatt angrep på stillingene begge veier.

Tidligere ble to mennesker drept og to såret i et ukrainsk angrep på den russisk-okkuperte byen Melitopol, ifølge russiske medier. Den russisk-innsatte guvernøren sier at en restaurant ble truffet.

Den ukrainske guvernøren i Zaporizjzja-fylket erkjenner angrepet, men sier at en russisk militærbase var målet.