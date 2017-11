Søndag avslørte Aftenposten de første av den rekke saker om hvordan kongelige, toppolitikere og verdens rikeste bruker skatteparadiser.

1. Hva er Paradise Papers?

Dokumentlekkasjen, som har fått navnet Paradise Papers, består av dokumenter fra en tidsperiode på over 60 år.

Lekkasjen består av dokumenter fra det tradisjonsrike advokatfirmaet Appleby og den familiedrevne formuesforvalteren Asiaciti Trust i Singapore.

I tillegg inneholder lekkasjen informasjon fra 19 selskapsregistre om aksjonærer og styremedlemmer i selskaper fra steder kjent for lav skatt og høy grad av hemmelighold, som Bermuda, Bahamas, Caymanøyene og Malta.

2. Hvem står bak avsløringene?

De lekkede dokumentene er delt med Aftenposten via den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Et nettverk med flere enn 380 journalister fra 67 land har i samarbeid gransket dokumentene.

3. Dette er de viktigste avsløringene på dag 1:

President Donald Trumps handelsminister Wilbur Ross knyttes til president Vladimir Putins aller nærmeste krets gjennom eierskap på Cayman-øyene. Ross har eierinteresser i rederiet Navigator, som har fraktoppdrag for flytende gass fra det russiske energiselskapet Sibur. Blant Siburs eiere er Vladimir Putins nære venn Gennadij Timtsjenko og gassoligarken Leonid Mikhelson. Putins svigersønn Kirill Sjamalov har også eierinteresser i selskapet. Som handelsminister har Ross det øverste ansvaret for sanksjoner mot Russland. Både Mikhelson og Timtsjenko står på sanksjonslisten.

Dokumentene avslører at en av de nærmeste rådgiverne til Canadas statsminister Justin Trudeau, Stephen Bronfman, i årevis har bidratt til millionplasseringer i skatteparadiser. Statsminister Justin Trudeau gikk til valg på økt skatt for Canadas rikeste. Mannen som finansierte valgkampen hans, knyttes til millionplasseringer i skatteparadiset Caymanøyene.

Storbritannias dronning Elizabeth II og flere enn 120 politikere verden rundt kobles til skatteparadiser gjennom sine investeringer. Det meste av Dronningens arv er plassert i Hertugdømmet Lancaster, som for et halvt år siden ble verdsatt til 54 milliarder kroner. I 2005 investerte Hertugdømmet Lancaster, som er dronningens personlig eide formue, 48 millioner kroner i Dover Street VI Cayman Fund LP i det karibiske skatteparadiset Caymanøyene.

Råvaregiganten Glencore, som i fjor var Oljefondets nest mest lønnsomme investering, kobles til korrupsjon i Kongo. Gruveselskapet Glencore lånte nesten 300 millioner kroner til korrupsjonsmistenkt diamant-milliardær i Kongo gjennom selskaper i skatteparadiser.

DNB har flere hundre kunder som opererer i skatteparadis, mange av dem på Bermuda som regnes som et av verdens mest aggressive. Aftenposten har gått gjennom lekkede dokumenter fra advokatfirmaet Appleby og funnet 18 bankkontoer som DNB har satt opp for kunder som har virksomhet på Bermuda.

4. Er nordmenn involvert?

I materialet har Aftenposten funnet 1000 nordmenn.

Blant disse er flere av landets rikeste, en rekke advokater og jurister, profilerte toppledere samt mer ukjente bedriftseiere og investorer.

De har hatt ulike roller. De fleste er enten eiere eller styremedlemmer i selskaper i skatteparadiser. Noen har tilrettelagt for andre gjennom sitt profesjonelle arbeid.

5. Dette skriver de store internasjonale avisene om dokumentlekkasjen

6. Hvorfor skal du bry deg om Paradise Paper?

«Vil vanlige lønnsmottagere finne seg i måtte ta en stadig større del av regningen når deler av næringslivet flytter sin kapital til skatteparadiser?»

Det er ett av de viktigste overordnede spørsmål man bør stille seg etter avsløringene rundt Paradise Papers. Det handler i bunn og grunn om skattemoral og likebehandling.

Aftenpostens sjefredaktør, Espen Egil Hanssen begrunner i en egen kommentar hvorfor Aftenposten skriver om dette, og hvorfor vi alle bør bry oss.

Hele kommentaren kan du lese her: Paradise Papers viser at bruken av skatteparadiser når langt ut over det vi hittil har kjent til

Aftenposten vil i dagene fremover komme med flere saker som omhandler funnene i materialet.