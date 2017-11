Kvinne kan få 20 års fengsel for å ha kalt topp-politiker en «egoistisk, syk mann»

Politiet slo til i grålysningen. I en razzia mot hennes hjem i hovedstaden Harare fredag ble nett-TV-sjefen O’Donovan pågrepet og anklaget for å ha fornærmet president Robert Mugabe og for å ha konspirert for å styrte Zimbabwes regjering.

Påtalemyndigheten mener nemlig hun står bak følgende melding på Twitter: «Vi blir ledet av en egoistisk og syk mann».

Tweeten er illustrert med to bilder som tilsammen mer enn antyder at Zimbabwes aldrende statssjef skal være avhengig av medisinske hjelpemidler for å unngå å tisse i buksene.

Meldingen kommenteres nå flittig av andre Twitter-brukere:

O'Donovan is accused of writing VIA Twitter handle @matigary on October 11 a photo the user said appeared to show he was using a catheter

O'Donovan nekter skyld

Martha O'Donovan leder Magamba TV, markedsført som Zimbabwes fremste kanal for politisk satire, og hun og hennes stab driver følgelig mye gjøn med makten i landet.

Men hun nekter plent for å ha postet tweeten som kan føre til at hun havner bak murene. Via sin forsvarer har O'Donovan avvist beskyldningene som «grunnløse og ondskapsfulle».

Blir hun stilt for retten og kjent skyldig, risikerer den unge amerikaneren 20 års fengsel.

Viktig prinsippsak for nytt kontrollorgan?

Denne saken er langt fra den første som viser at enhver form for kritikk av Robert Mugabe kan være nok til å bli dømt til ubetinget fengsel i landet som den tidligere frigjøringshelten har styrt siden 1980-tallet.

Fakta: Republikken Zimbabwe Areal: Nesten 391.000 kvadratkilometer. Folketall: 13,8 millioner. Robert Mugabe har regjert siden landets selvstendighet i 1980, først som statsminister, og fra 1987 som president. Presidenten og hans parti ZANU-PF sto bak utstrakt valgfusk under valget i 2008 og har også jukset ved andre valg, skriver Store Norske Leksikon. Et av verdens mest korrupte land: Organisasjonen Transparency International rangerte i 2016 Zimbabwe som nr. 154 av 176 land på sin korrupsjonsindeks. De politiske urolighetene som begynte på slutten av 1990-tallet, førte Zimbabwe ut i økonomisk kollaps med hyperinflasjon som toppet seg i november 2008 med over femti tusen trillioner prosent. De senere årene har økonomien begynt å bedre seg igjen, med en økonomisk vekst som var oppe i ni prosent årlig i perioden 2010–11. Etter at den politiske volden økte fra 2000 har antallet turister som besøker det vakre landet, sunket betraktelig. Kilder: Store norske leksikon, CIA The World Factbook, Transparency International

Menneskerettighetsadvokater har siden 2010 bistått flere enn 100 personer anklaget for å ha brutt lovbestemmelsen mot å fornærme Zimbabwes president, eller «underminere hans autoritet». Det dreier seg om vanlige mennesker som er blitt arrestert og tiltalt for offentlig å ha anklaget lederen for å ødelegge landet, kalle ham gammel eller sammenligne ham med et esel, skriver BBC.

Saken mot O'Donovan merker seg likevel ut: Ifølge zimbabwiske menneskerettsadvokater er hun nemlig den første som er blitt arrestert for en postering på Twitter etter at Zimbabwes regjering i oktober opprettet Ministeriet for nettsikkerhet, trussel-kontroll og skadebegrensning.

Presidenten tok selv initiativet

Ifølge Mugabes talsperson George Charamba var det presidenten selv som fikk ideen om at et eget departement heretter bør føre kontroll med undersåttenes internettbruk.

Den gamle, omstridte lederen skal ha sett et behov for nye tiltak mot «en voksende trussel mot staten ... en trussel som bygger på misbruk og ulovlig oppførsel.»

– «SoMe» er ny slagmark

Sett fra presidentpalasset i Harare har nok «trusselen» økt i takt med utbredelsen av internett. I 2001 var bare 0,3 prosent av Zimbabwes nesten 14 millioner innbyggere på nett. 16 år senere er andelen 46 prosent, og sosiale medier blir i økende grad brukt for å organisere folkelig protest mot et korrupt og undertrykkende regime.

Til tross for lovene som begrenser ytringsfriheten, klarer også nettbaserte kanaler å levere informasjon og nyheter uten å rammes av myndighetenes sensur.

Menneskerettighetsaktivister mener det er åpenbart at det nye ministeriets oppgave er å demme opp for denne friheten. Pågripelsen av og siktelsen mot O’Donovan markerer dermed «starten på et nytt, dystert kapittel i den zimbabwiske regjeringens undertrykkelse av ytringsfriheten», konstaterer Amnesty Internationals vise-regionsjef Muleya Mwananyanda:

– Den nye slagmarken blir de sosiale mediene.

