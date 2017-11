Storbritannias forsvarsminister går av

Kilder i det britiske forsvarsdepartementet bekrefter nå i kveld, ifølge den britiske avisen The Guardian at Fallon trekker seg. Det er uklart hva som ligger bak.

Avisen viser skriver imidlertid at Fallon tidligere denne uken skal ha beklaget at han for femten år siden skal ha lagt hånden sin på kneet til en britisk journalist.

Fallon sier i en uttalelse nå i kveld at hans tidligere oppførsel ikke er i tråd med hva som forventes av en i hans posisjon. Derfor velger han å trekke seg.

GONZALO FUENTES / X02443

– En rekke beskyldninger har kommet til overflaten rundt medlemmer av parlamentet de siste dagene, inkludert min egen oppførsel. Mange av disse beskyldningene har vært falske, men jeg aksepterer at jeg har opptrådt under den standaren som forventes av våre militære styrker som jeg har hatt den ære å representere, sier Fallon i et brev som Statsministerens kontor nå har publisert.

Fallon har vært forvarsminister siden 2014.

Hendelsen som det refereres til skjedde da han skal ha lagt hånden på kneet til journalisten Julia Hartley-Brewer under en middag i regi av De konservative i 2002.

– Han har beklaget episoden som skjedde for 15 år siden og både Julia og han anser nå saken som avsluttet, sa en talsmann for Fallon til Sky News.