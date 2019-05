– Minst 23 opprørere drept i Kongo

De døde ble vist fram offentlig i Beni, nordøst i landet, der et tosifret antall militsgrupper og væpnede gjenger er aktive. Området er også åsted for Kongos verste ebolautbrudd noensinne.

– Tidlig i dag morges angrep ADF-krigere vår stilling i byen Ngite-Mavivi. Våre menn påførte dem store tap, sier den kongolesiske hærens talsmann Leon-Richard Kasong.

Senere torsdag hevdet den ytterliggående islamistgruppa IS å ha stått bak et angrep mot den kongolesiske hæren «nær landsbyen Mavivi i Beni-området», ifølge amerikanske SITE Intelligence Group, som overvåker ekstreme gruppers aktivitet på internett.

Det er imidlertid uklart hva slags forhold det skal være mellom de to islamistgruppene. ADF har aldri uttalt at gruppen har sverget troskap til IS, påpeker nyhetsbyrået Reuters.

I forrige måned hevdet IS for første gang å ha stått bak et angrep mot en militærstilling øst i Kongo. Øyenvitner hevdet ADF utførte angrepet.

Allierte demokratiske styrker (ADF) er en opprørsgruppe som hovedsakelig består av ytterliggående muslimer fra Uganda. Gruppen anklages for å ha stått bak en rekke angrep mot kongolesiske soldater.

ADF har også blitt holdt ansvarlig for angrep mot fredsbevarende FN-styrker. Også helsepersonell som kjemper for å bremse det pågående ebolautbruddet, er blitt angrepet.