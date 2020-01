Mann dømt til livsvarig fengsel for over 150 sexforbrytelser i Storbritannia

Mandag besluttet en dommer at Reynhard Sinaga må sone minst 30 år bak murene, samtidig som forbudet mot å identifisere ham er hevet.

I løpet av fire rettssaker er Sinaga, som er indonesisk statsborger, funnet skyldig i 135 voldtekter samt flere voldtektsforsøk og seksuelle overgrep, skriver BBC.

Ugjerningene ble begått på hans egen studenthybel i Manchester sommeren 2018 og våren 2019. Sinaga lokket til seg mennene utenfor byens nattklubber, dopet dem ned og filmet overgrepene.

Ukjent antall ofre

Anklagene mot Sinaga dukket først opp i 2017 da ett av ofrene våknet, begynte å slåss med ham og deretter anmeldte ham. Politiet mener at han hadde begått overgrep i en tolvårsperiode før han ble avslørt. De mener også at det kan finnes så mange som 190 ofre.

– Det sanne omfanget av din forbrytelse vil muligens aldri bli kjent, sa dommeren Suzanne Goddard og kalte Sinaga for en «ond serieseksualforbryter» da dommen falt mandag.

– Lurte godtroende menn

Han er allerede i gang med å sone en livstidsdom på minimum 20 år som han ble dømt til under to rettssaker sommeren 2018 og våren 2019. Nå er altså dommen skjerpet til minimum 30 år.

– Reynhard Sinaga er den mest notoriske voldtektsmannen i britisk kriminalhistorie, sier statsadvokat Ian Rushton, ifølge CNN.

– Hans avvæpnende oppførsel lurte disse unge mennene – hvorav mange takket ham for at han var så snill å gi dem et sted å overnatte – til å tro av dette monsteret var en god samaritan, sier Rushton.