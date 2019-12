Australia har brent lenge, og brenner seg inn i 2020, men noen bilder fra infernoet står mer ut enn andre. Den unge båtføreren holder en stø hånd på påhengsmotoren. Munnen hans er dekket av en maske mot røyken.

Redningsvesten er på. Himmelen er rød, men solen klarer ikke å trenge gjennom røyken. Fotografen, som ABC Gippsland skriver er moren Allison Marion, har tatt valget: Sjøen utenfor småbyen Mallacoota er tryggere enn land for henne og de to sønnene i barneskolealder.

«Når skal marerittet slutte?»

Den populære kystbyen Mallacoota i delstaten Victoria sør i Australia har vanligvis i overkant av 1000 innbyggere, men folketallet kan stige med åttegangeren i høytider. Mens andre tettsteder i Victoria ble evakuert på grunn av skogbrannene som har herjet det knusktørre landet, fikk folk i Mallacoota beskjed om å bli. Det var det tryggeste stedet å være.

Helt til vinden, vindretningen og flammene tirsdag gjorde det svært utrygt og en sirene varslet om alvoret. Det var morgen, men himmelen var helt mørk. Så ble den farget rød.

Mallacoota er markert med pilen.

Innbyggeren Don Ashby forteller ABC Gippsland at sirener fra flere brannbiler gikk av rett før 8.30 australsk tid. Da forsto folk at flammene nærmet seg, og at de måtte trekke ned mot vannkanten.

Facebook-brukeren Jann Gilbert delte en serie bilder og videoer, beskrev situasjonen som «apokalypse» (i Johannes' åpenbaring er apokalypsen den fullstendige og endelige ødeleggelsen av verden, vår anm.), og skrev: «Når skal dette marerittet slutte?»

– Med mindre du er her, kan du ikke forestille deg hvordan det er, sier hun i en av videoene.

INSTAGRAM @IDASHOPE4STROKE / Reuters/ NTB scanpix

«Begynte å be»

Så mange som 4000 mennesker skal ha søkt tilflukt på strendene i byen, med våte håndklær rundt skuldrene, dykkebriller over øynene og ansiktsmasker foran munnen. Veien ut av Mallacoota var stengt av branner.

Et vitne forteller ABC News: – Da jeg hørte sirenen, begynte jeg å be. Jeg ba til Gud, jeg ba til Jesus: «Snu vinden.»

– Mallacoota er under angrep. Det er bekmørkt og veldig skremmende. Vi har 4.000 mennesker som er samlet på stranden og i nærheten og som beskyttes av brannmannskaper, sa sjefen for nødetatene i Victoria, Andrew Crisp, på en pressekonferanse tirsdag melder AFP.

Brannene som før jul var mest dominerende i delstatene Queensland og i New South Wales, har i julehelgen spredt seg med økende styrke sørover og inn i delstaten Victoria.

På den siste dagen i året er det ikke færre enn 16 branner som er kategorisert som katastrofer i de to sørligste delstatene, melder den statlige kringkasteren ABC. Det knusktørt i hele det østlige Australia ettersom regnet har uteblitt i nærmere fire år mange steder. Flere steder er det i tillegg kritisk mangel på ferskvann.

SOCIAL MEDIA / Reuters /NTB scanpix

To døde, flere savnet

Vind, tordenvær med lynnedslag og gnistregn har ført til spredning i alle retninger. Både millionbyen Melbourne og populære turistattraksjoner langs kysten er hardt rammet av branner tirsdag.

To personer er bekreftet døde og en er meldt savnet i New South Wales, og fire personer er det ikke gjort rede for i Victoria, opplyser myndighetene. De døde er en far og en sønn som forsøkte å beskytte huset sitt fra flammene i landsbyen Cobargo, 380 kilometer sør for Sydney.