Trump kan bli en joker for Norges ambisjoner i Sikkerhetsrådet

Sent onsdag kveld kapret Norge en plass i FNs sikkerhetsråd. Perioden starter i januar neste år.

– Mine varmeste gratulasjoner går til Norge. Etter en solid valgkamp med fokus på å oppfylle globale forpliktelser, ser vi frem til en sterk nordisk stemme i rådet, skriver Ann Linde, Sveriges utenriksminister, på Twitter.

Ap-leder Jonas Gahr Støre omtaler valgresultatet som «en god nyhet» og berømmer Erna Solberg og de andre som har fremmet Norges kandidatur.

«Det er tradisjon for at de nordiske landene påtar seg dette oppdraget. Norge gjorde det for snart 20 år siden. Nå har vi fått tillit på ny», skriver han på Facebook.

Fakta: FNs sikkerhetsråd FNs utøvende organ, Sikkerhetsrådet, består av stormaktene Kina, Frankrike, Russland, Storbritannia og USA, som er faste medlemmer med vetorett, og ti stater valgt av FNs hovedforsamling for en toårsperiode. Av disse ti velges vanligvis fem land fra Asia og Afrika, to fra Latin-Amerika og Karibia, to fra Vest-Europa og andre (Australia, Canada og New Zealand) og ett fra Øst-Europa. Hvert år skiftes fem av de ikke-faste medlemslandene ut. Norge har tidligere vært medlem av Sikkerhetsrådet fire ganger: 1949-50, 1963-64, 1979–80 og 2001–02. Norge starter sin toårsperiode i januar 2021. Kilder: FN-sambandet, NTB

– Må ikke dilte etter USA

SV-leder Audun Lysbakken kommer også med gratulasjoner, men understreker at en plass i Sikkerhetsrådet også innebærer et stort ansvar.

«Skal Norge gjøre en forskjell må vi ha mot til å være en uavhengig stemme, ikke bare dilte etter USA», skriver han på Twitter.

En rekke organisasjoner har rykket ut med klare krav til Norge. Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors mener Norge må rette søkelys mot at seksuell og kjønnsbasert vold brukes som våpen i krig og konflikt.

– Vi har store forventninger til at regjeringen prioriterer denne utfordringen som dessverre synes å være stadig økende, sier Apeland.

Redd Barna advarer om en kraftig vekst i antall drap, lemlestelser og grove overgrep begått mot barn i krig de siste årene.

– Vi forventer derfor at Norge bruker den nye posisjonen til å motvirke den negative utviklingen, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– Må skifte gir

Ulf Sverdrup, direktør i Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), peker på at Utenriksdepartementet (UD) nå har en stor jobb foran seg.

– Nå må UD skifte gir. Fra jobben med å få plass i Sikkerhetsrådet til å forvalte den oppgaven på best mulig måte, sier Sverdrup til Aftenposten.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Han peker på at det er de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet som har vetorett og dermed er de viktigste landene.

– Som medlem blir Norge deltager i prosessene som omhandler globale spørsmål rundt fred og sikkerhet. Norge blir involvert i flere prosesser og vil få informasjon om prosessene, sier Sverdrup.

Mulig Trump-gjenvalg blir joker

Det amerikanske presidentvalget denne høsten kan bli en viktig faktor for Norge.

– Hvis Trump blir gjenvalgt, blir det forferdelig krevende for Norge siden han bryter så til de grader med viktige prinsipper for Norge, sier forfatter og journalist Tove Gravdal til NTB.

Hun ga nylig ut bok om Norge og Sikkerhetsrådet.

Gravdal tror det blir langt enklere for Norge om Biden blir valgt. Da mener hun verden vil få en amerikansk FN-politikk som ligner Barack Obamas, for eksempel når det gjelder Israel.

Stein J. Bjørge

– Fjær i hatten

Forsker Asle Toje omtaler valgseieren som en «fjær i hatten for norsk diplomati», men han er skeptisk til Norges mulighet til å gjøre en forskjell i Sikkerhetsrådet.

– De ti landene som ikke er faste medlemmer av Sikkerhetsrådet, har liten mulighet til å sette en agenda. Det blir gjerne til at de får en observatørstatus om de ikke har satt seg konkrete mål, og det har jeg ikke hørt at Norge har gjort, sier Toje til NTB.