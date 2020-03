Kan en regjering styre mot at minst 60 prosent av befolkningen skal bli koronasyke slik at de blir immune og viruset ikke smitter over til mennesker i risikogruppene?

Den britiske regjeringens ledende vitenskapelige rådgiver, Sir Patrick Vallance, anbefalte en slik politikk fredag i forrige uke. (Du kan se intervjuet med Sky News her.) Den vitenskapelige rådgiverens logikk er at de aller fleste som får sykdommen, går gjennom en ikke veldig lang og vond periode. Etterpå er de immune. Mange nok immune gjør at viruset ikke spres. For å få det til må 40 millioner briter bli syke. Det er 60 prosent av befolkningen.