Russlands statsminister Dmitrij Medvedev har levert sin oppsigelse, melder nyhetsbyrået Tass

Medvedev viste til de store endringene Putin tidligere i dag foreslo i det russiske politiske systemet.

– Presidenten la frem ikke bare hvilke saker som skal prioriteres i vår land det neste året, men pekte også på en rekke fundamentale endringer i grunnloven til den russiske føderasjon, sier Medvedev.

– Utfra dette er det åpenbart at vi bør gi vårt lands president muligheten til å ta alle nødvendige beslutninger for å gjennomføre dette, sa statsministeren.

Beslutningen innebærer at hele den russiske regjeringen går av.

Medvedev skal imidlertid fungere som statsminister inntil en ny regjering er på plass.

Evgenia Novozhenina/ Reuters / Scanpix

Store endringer i det russiske maktapparatet

I sin årlige tale om rikets tilstand til den russiske nasjonalforsamlingen onsdag, annonserte president Vladimir Putin flere grunnleggende endringer i det russiske maktapparatet.

Den russiske nasjonalforsamlingen Dumaen skal få mer makt, blant annet retten til å utnevne statsminister.

I dag utnevnes den russiske statsministeren av presidenten. I fremtiden skal Dumaen overta den rollen.

Grunnlovsendringene skal ut til en folkeavstemning.

Nyheten førte til at rubelen umiddelbart falt i verdi både mot dollar og euro.

Gikk av på direkten

Medvedev og den russiske regjeringen annonserte sin avgang på en regjeringsmøte med Putin rett etter at presidenten hadde holdt sin tale.

Statsministeren gjorde det klart at endringene vil forandre balansen mellom utøvende, lovgivende og dømmende makt i Russland.

Putin svarte med å takke Medevedev og resten av regjeringen for samarbeidet, «selv om ikke alt gikk som vi håpet». Putin gjorde det klart at regjeringen ikke hadde klart å løse viktige oppgaver som Russland står over.

Presidenten sa også at Medvedev skal overta rollen som nestleder i det russiske sikkerhetsrådet samtidig som han fortsetter i statsministeren-stolen til en ny regjering er utnevnt.

– En revolusjon uten blod

Reaksjonene i Russland er preget av sjokk og overraskelse.

– Var det noen som ønsket en revolusjon uten blod? Nå kommer den, sa sjefen for RT Margarita Simonyan, som regnes for å være en av Kremls fremste propaganister.

– En folkeavstemning om endringene i grunnloven er en uventet og svært viktig beslutningn, sa den tidligere presidentkandidaten Ksenia Sobtsjak til russiske medier.

I løpet av 20 år som Russland mektigste mann, har Putin samlet all makt i presidentembetet. De dramatiske endringene tolkes som et første, viktig signal om hvordan Russland kan komme til å se ut når Putins presidentperiode går ut i 2020.

Putin gjorde det klart i sin tale at hensikten med grunnlovsreformene ikke er å innføre en parlamentarisk republikk i Russland, slik det er i flere vesteuropeiske land i dag.

– Men Putin gjorde det klart at han ikke har noen planer om å gi sin etterfølger like mye makt som han selv har i dag, heter det i en kommentar fra avisen Moskovskij Komsomolets.