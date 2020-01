Tirsdag kveld kom de første meldingene om at det mystiske coronaviruset også har spredd seg til USA. Tilfellet skal ha blitt oppdaget i staten Washington, ifølge New York Times og CNN.

Dermed har viruset, som så langt har tatt seks liv og smittet ca. 300 mennesker i Kina, spredd seg til ytterligere fem land.

I tillegg til USA og Kina, er viruset oppdaget i Japan, Thailand, Taiwan og Sør-Korea.

Viruset ble dokumentert første gang 31. desember på et matmarked i byen Wuhan. Markedet ligger ikke så langt fra en av hovedtogstasjonene i området, ifølge Washington Post.

Ulvevalper og villkatter

Folkehelseinstituttet skriver at viruspasientene har tilknytning til Wuhan, og at flere, men ikke alle, har vært på matmarkedet Huanan Seafood Wholesale Market. Her selges alt fra sjømat til ulvevalper og villkatter som menneskemat, ifølge avisen.

Markedet ble midlertidig stengt for vasking og desinfeksjon 1. januar av kinesiske myndigheter.

Forskere mener at sykdommen kan ha smittet fra dyr til mennesker. Ifølge kinesiske myndigheter smitter også viruset mellom mennesker.

Kan være større enn antatt

– Det er ikke usannsynlig at dette er mye større enn man vet så langt, men vi holder oss til WHO’s vurderinger til enhver tid, sier Frederik Kristensen, nestleder for organisasjonen Coalition for Epidemic preparedness Innovations (CEPI).

CEPI er en internasjonal organisasjon som driver utvikling av vaksiner mot sykdommer som kan bli epidemier. CEPI ble opprettet i 2017 i kjølvannet av Ebola-epidemien i Vest-Afrika, og har hovedkontor i Oslo. De jobber tett med Verdens helseorganisasjon (WHO), som leder den koordinerte internasjonale responsen til coronavirusutbruddet som nå har oppstått i Kina.

– Vi har startet arbeidet for å se om man kan utvikle en vaksine mot dette viruset, forteller Kristensen.

Han sier at organisasjonen nå har en åpen dialog med sine vaksineutviklere og forskere for å se om man kan bygge videre på de vaksinene som CEPI har under utvikling. CEPI har også hatt to dialogmøter med sitt vitenskapsråd om situasjonen. Kristensen sier at kinesiske helsemyndigheter skal ha funnet virusets gensekvens i sin helhet svært raskt, og skal ha delt denne informasjonen med verdens ledende forskere.

– Verden er dårlig forberedt

Tirsdag bekreftet myndighetene på Taiwan det første smittetilfellet.

Tester bekrefter at kvinnen, som nylig kom hjem fra Kina, er smittet av viruset.

Det første tilfellet som er oppdaget i USA, er knyttet til en mann i Snohomish i delstaten Washington, som fikk symptomer på lungebetennelse da han i kom tilbake fra en tur i Wuhan-regionen. Mannen ble lagt inn på sykehus for lungebetennelse i forrige uke. Først mandag oppdaget legene at han hadde coronaviruset.

I Australia er en mann er isolert i sin egen bolig som følge av mistanke om smitte, skriver NTB.

Hundre millioner av kinesere reiser med kollektivtransport i i forbindelse med feiringen av kinesisk nyttår som i år finner sted. 25. januar. Dette øker frykten for et stort utbrudd, ifølge Washington Post.

Kristensen forteller at han mener verden er dårlig forberedt hvis man skulle få en ny stor epidemi.

– Det er sannsynlig at dette vokser betydelig i omfang, men det ser ut som at dødeligheten er lav. Det er tidlig og vanskelig å vite, og selv om dette forhåpentlig ikke viser seg å være farlig, er det en god generalprøve på noe som kan bli farlig, sier han.

Kristensen forklarer at det nye coronaviruset er i samme familie som virusene SARS og MERS, som også er coronavirus. Organisasjonen jobber allerede med vaksineutvikling mot blant annet MERS. Nå vil de finne ut om de kan utvikle en vaksine mot det nye viruset.

– Vi har tatt kontakt med utviklerne for vaksine mot MERS. Vi ser også på det vi kaller plattform-teknologi, som skal fungere som en åpen plattform som kan tilpasses et nytt virus, sier han.

Fakta: Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) CEPI ble lansert I Davos i 2017 av regjeringene i Norge og India, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellome Trust og Verdens Økonomiske Forum på bakgrunn av en bred enighet om at det var nødvendig med en internasjonal plan for å utvikle og ta i bruk nye vaksiner, for å forebygge fremtidige epidemier. Til dags dato har CEPI forpliktet seg til å investere opptil 456 millioner i vaksineutvikling. Dette omfatter 19 vaksinekandidater mot de prioriterte sykdommene (6 mot lassa-virus, 5 mot MERS-CoV, 4 mot Nipah-virus, 2 mot Chikungunya, 2 mot Rift Valley-feber) og tre vaksineplattformer for å utvikle vaksiner mot sykdom x. Kilde: CEPI

Folkehelseinstituttet: – Kan tyde på at sykdommen ikke er så alvorlig

Viruset fører til en lungebetennelselignende sykdom med symptomer som feber og pusteproblemer.

– Det ser foreløpig ut til at viruset er en mildere sykdom enn for eksempel SARS, men hvor alvorlig sykdom dette gir for enkeltpersoner, gjenstår det å se. Det er kjørt modeller på dette i London, hvor man mener at mange tusen smittede ikke er talt opp. Dette kan tyde på at sykdommen ikke er like alvorlig som for eksempel som SARS og MERS, sier Siri Helene Hauge, som er overlege ved Folkehelseinstituttet.

– Tar man forholdsregler for å være forberedt dersom viruset kommer til Norge?

– Dersom det kommer mennesker fra området der smitten har oppstått og som får lungebetennelse eller luftveisinfeksjoner, vil vi teste dem for viruset. Vi er forberedt på at viruset kan komme til Norge, og da skal vi håndtere det. Vi setter ingen reiserestriksjoner, sier Hauge.

Viruset smitter sannsynligvis som luftveissykdommer flest, gjennom hosting og nysing, forteller hun, og helsepersonell vil beskytte seg på samme måte som mot luftveissykdommer generelt.

Hun forteller at saken hele tiden utvikler seg, og at Folkehelseinstituttet vil følge opp med råd på sine nettsider. Hun forklarer også at det ved et slikt utbrudd kan være greit å være vaksinert for influensa, for å minimere risikoen for feilaktig å tro at man har fått viruset i influensasesongen.