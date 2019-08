Det skriver Leger Uten Grenser på Twitter søndag ettermiddag.

De 81 menneskene ble plukket opp i internasjonalt farvann utenfor kysten av Libya. Søndagen er tredje dag på rad skipet plukker opp migranter i Middelhavet. Både fredag og lørdag ble 85 mennesker reddet opp fra gummibåter, og dermed er antallet nå oppe i 251 mennesker.

Leger Uten Grenser driver Ocean Viking sammen med SOS Mediterranee.

De som trengte medisinsk hjelp, fikk det om bord på skipet, som drives av Leger Uten Grenser og SOS Mediterranée.

MSF driver det norske lasteskipet i fellesskap med den franske organisasjonen SOS Mediterranee.

Det norskeide redningsskipet har et mannskap på 31 personer.

Leger Uten Grenser ber nå om at europeiske myndigheter og Norge bidrar til å sikre at de reddede kan bli satt i land i nærmeste trygge havn.

Se video fra fredagens redningsaksjon: https://t.co/UUGdFNlkJ2 — Leger Uten Grenser (@msfnorge) August 10, 2019

Hannah Wallace Bowman / TT NYHETSBYRÅN

Nektes Italia, uaktuelt i Norge

Italias innenriksminister Matteo Salvini skrev fredag et brev til justisminister Jøran Kallmyr. I brevet ba han norske myndigheter om å ta ansvaret for migrantene som ble reddet av mannskapet på det norskeide skipet.

Salvini slo fast at Ocean Viking skulle nektes adgang til italienske farvann. Han har flere ganger nektet skip med migranter å legge til havn i Italia.

«Deres regjering må straks ta kontakt med skipets kaptein, slik at skipet kan dirigeres til en norsk havn eller et annet aktuelt land. Vi anser at størrelsen og utstyret til dette skipet burde tilsi at det kan tilbakelegge en lengre strekning til et trygt anløpssted", skriver Salvini i brevet til Kallmyr.

Justisministeren er tydelig på at det ikke er aktuelt å ta imot flyktningene i Norge.

– Migrantene må nå transporteres tilbake til Afrika, enten til Tunisia eller Libya. De bør ikke sendes til Europa, for da blir denne aksjonen en forlengelse av flyktningruten istedenfor at det blir en redningsaksjon, sa Kallmyr til NRK fredag.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) sier han er sjokkert.

– Det er helt utrolig at Regjeringen fraskriver seg ethvert ansvar. Og det er utrolig å ha kommet i en situasjon der land kan straffeforfølge mennesker som forsøker å redde liv. Norge må snarest ta initiativ til samtaler med andre europeiske land for å få fordelt disse menneskene slik at de kan få vurdert sine asylsøknader. Det er utrolig det Kallmyr sier, og det viser Regjeringens sanne, umenneskelige ansikt.

Oppdatering: Blant de reddede er fire kvinner og 25 barn under 18 år. Den yngste er kun ett år gammel. Les mer: https://t.co/z0aBgMGh7M pic.twitter.com/tgOgz0cfDa — Leger Uten Grenser (@msfnorge) August 9, 2019

Står mellom Italia og Malta

Leger Uten Grenser sier til Aftenposten at de forholder seg til havretten. Denne gir redningsselskaper rett til å bringe mennesker i havsnød til nærmeste trygge havn.

– Nærmeste trygge havn for oss nå er Italia eller Malta. Det er de alternativene vi har foreløpig, sier Karine Nordstrand, lege og president i Leger Uten Grenser.

– Men det vil ikke skje helt enda. Vi skal holde oss her i redningssonen en stund til for å søke etter flere. Vi er først og fremst i Middelhavet for å redde liv, legger hun til.

På Malta ble Ocean Viking nylig nektet å fylle drivstoff, og i Italia har Salvini nektet dem tilgang. Men Nordstrand peker på havretten, og mener at det er uaktuelt å seile dem tilbake til Libya. Hun ønsker flere alternative veier løsning.

– Dette er en utfordring for hele Europa. Man må kunne klare å få til en felles europeisk løsning med et forutsigbart system for de menneskene som reddes på havet. Andre land må på banen og ta ansvar, alt kan ikke ligge på ett eller to land, forteller Nordstrand.

Hannah Wallace Bowman / TT NYHETSBYRÅN

Kaptein arrestert i Italia

I juni ble en tysk kaptein arrestert i Italia for å ha lagt til kai ved den italienske øya Lampedusa. Det tyske skipet hadde 40 migranter om bord, og hadde blitt nektet å legge til kai i to uker.

Kaptein Carola Rackete på båten Sea Watch fikk forbud mot å gå inn i italiensk territorialfarvann, men besluttet likevel å presse seg inn i havnen.

En båt fra det italienske toll- og grensepolitiet forsøkte å hindre henne i å legge til kai, men måtte gi seg for ikke å bli klemt mot en brygge.

På spørsmål om dette er noe Ocean Viking og Leger Uten Grenser også vurderer å gjøre dersom de ikke får tillatelse til å gå i havn i Italia, svarer de at det er kapteinens avgjørelse, og at de ikke vet hva kapteinen vurderer enda.