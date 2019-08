Juli 2019 var den varmeste måneden som noensinne er registrert, ifølge statistikk fra EUs satellittbaserte Earth observation network.

Globalt var sommermåneden marginalt varmere, 0,04 grader Celsius, enn den forrige rekorden fra juli 2016.

Forskergruppen World Weather Attribution konkluderte forrige uke med at menneskeskapt global oppvarming har gjort hetebølger av dette kaliberet langt mer sannsynlig.

Varmen vest på det europeiske fastlandet i juli ville vært «ekstremt usannsynlig» uten klimaendringene, ifølge forskerne.

En rekke steder har varmerekorder stått for fall, og heten har skapt både problemer – og kreative løsninger.

Malte togskinnene

Med høye temperaturer kommer også faren for solslyng på jernbaneskinner. I Østerrike har myndighetene testet et nytt grep for å hindre at metallet i skinnene utvider seg og skaper krøll: De har malt skinnene på en fem kilometer lang strekning hvite.

Ifølge undersøkelser skal temperaturen i skinnene synke med fra fem til åtte grader etter hvitmaling. Om et år skal myndighetene i Østerrike vurdere om eksperimentet er vellykket nok til at metoden skal tas i bruk i hele landet.

I Nederland sendte en lokal TV-stasjon bilder av vinterlandskap for å gi seerne en mulighet til å drømme seg bort til kjøligere vær, skriver Washington Post.

I havnen i Antwerpen i Belgia tok to narkotikalangere kontakt med politiet og ba om hjelp da at de ble sittende fast i en container fylt med kokain. Da politifolkene etter to timers leting på det enorme havneanlegget til slutt fant den riktige containeren, veltet det to halvnakne og svært varme karer ut.

I Paris har folk strømmer til kinoene for å få et etterlengtet kjølig avbrekk. Lokale myndigheter satt også opp improviserte «kjølerom» i folks nabolag der det var mulig å kjøle seg ned med aircondition og kaldt vann.

I deler av Tyskland senket myndighetene fartsgrensen på motorveiene som følge av bekymringen for at veiene skulle bli skadet av den kraftige varmen, ifølge Washington Post.

Skogbranner herjet

Hetebølgen har også bidratt til et høyt antall skogbranner ved polarsirkelen denne sommeren.

Øst i Russland har en rekke intense skogbranner gjort stor skade. 2. august dekket skogbrannene et område på mer enn 30.000 kvadratkilometer. Om lag 2700 brannfolk jobbet med å få kontroll på flammene, meldte nyhetsbyrået Interfax 31. juli.

Svære skogbranner rammer jevnlig Sibir, men årets skogbranner er så omfattende at de kan bidra til at isen i Arktis smelter mye raskere enn tidligere.

Også i Portugal skapte knusktørr terreng og høye temperaturer problemer.

39 mennesker ble skadet i skogbrannene, som i fire dager raste i Castelo Branco-distriktet, rundt 200 kilometer nordøst for hovedstaden Lisboa. Rundt 1000 brannfolk deltok i slukkingen, og 23. juli var brannene under kontroll.

Raskere issmelting

På Grønland er det målt temperaturer langt over det normale i sommer. Smeltingen av isen på Grønland skjer hver sommer, men ifølge registreringer fra det amerikanske National Snow and Ice Data Center har grønlandsisen knapt noen gang opplevd så tidlig og så omfattende vårsmelting.

På Twitter meldte klimaforsker Ruth Mottram ved dansk Meteorologisk institutt for noen dager siden at Grønlandsisen har mistet 197 kubikkilometer vann bare i juli måned. Dette tilsvarer mer enn tre ganger så mye vann som det er i Mjøsa, Norges største innsjø.

Rekorder ble knust

Det ble satt nye nasjonale varmerekorder i fem europeiske land i juli: Nederland, Belgia, Luxembourg, Tyskland og Storbritannia.

Mange steder ble de gamle rekordene nærmest knust, og i Belgia steg temperaturen til 41,8 grader. Dette var mer enn 5 grader varmere enn den gamle rekorden fra 1947.

Det ble også satt ny varmerekord i Paris da gradestokken steg til 42,6 grader.

Tegn på at klimaet er i endring

Også her hjemme har det blitt satt rekorder i juli – både på den varme og den kalde siden av skalaen.

Fylkesrekordene for høyeste topptemperatur gjaldt Rogaland med 34,6 grader, Hordaland med 34,8 grader, Sogn og Fjordane med 33,9 grader og Nordland med 35,0 grader.

Natt til 9. juli 1933 falt temperaturen aldri under 25,5 grader i Halden – den varmeste temperaturen noensinne målt på nattetid i Norge. Den siste helgen i juli ble den 86 år gamle tropenattrekorden slått da gradestokken viste 26,1 grader på Sømna-Kvaløyfjellet i Nordland.

I Bergen ble det satt varmerekord med 33,4 grader.

– Blandede følelser

For bunntemperaturene fikk fylkene Oppland, Buskerud, Rogaland, Møre og Romsdal og Trøndelag nye rekorder, med henholdsvis temperaturer på minus 6,4, minus 2,7, pluss 2,1, minus 2,7 og minus 4,5 grader.

– Det er litt blandede følelser med slike rekorder. På den ene siden er det fascinerende med mye vær og at folk interesserer seg så mye for været, som de har gjort i det siste. Men det er en bismak også med tanke på at jorden blir stadig varmere med høyere makstemperaturer, sa statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB ved månedsskiftet.