Minst 32 politifolk drept i selvmordsangrep i Jemen

Det siste av de to angrepene skjedde da en militærparade i havnebyen ble rammet av en eksplosjon, opplyser et øyenvitne til Reuters.

Ifølge Reuters skal minst 32 mennesker ha blitt drept i angrepet, blant dem en høytstående tjenestemann i regjeringens militærstyrker. En ikke navngitt talsperson i helsevesenet og øyenvitner opplyser at minst 40 personer ble drept. Flere titalls personer oppgis å være såret, men det er ikke oppgitt bekreftede tall.

Houthi-bevegelsen uttaler at den sto bak angrepet. På opprørernes fjernsynsstasjon Al Masirah heter det at den iranskvennlige bevegelsen hadde sendt en mellomdistanserakett og en væpnet drone mot militærparaden.

– Eksplosjonen skjedde bak tribunen der seremonien fant sted i militærleiren Al Jalaa i Buraiqa-distriktet i Aden, sier øyenvitnet.

Jemens internasjonalt anerkjente regjering, som støttes av Saudi-Arabia og landets regionale koalisjon mot Houthi-bevegelsen, holder til i Aden.

Litt tidligere tirsdag ble en politistasjon i byen rammet av et angrep da en selvmordsbomber kjørte inn i bygningens port og sprengte seg i et kjøretøy. I dette angrepet ble tre politifolk drept og rundt 20 såret. Tre av de sårede var sivile, ifølge sikkerhetskilder og helsepersonell. En polititalsmann opplyser til AP at elleve ble drept i angrepet mot politistasjonen, og at det ikke bare var en bil som ble brukt, men også en buss og tre motorsykler.

Det er uklart om det er noen sammenheng mellom angrepene. Lignende bilangrep i Jemen har typisk blitt utført av islamistgrupper som al-Qaida.