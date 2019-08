Frankrike og Tyskland sterkt ut mot arrestasjon av russiske demonstranter

For andre helg på rad gikk det hardt for seg lørdag da politiet med til dels brutale metoder stanset en demonstrasjon som ikke hadde den nødvendige tillatelsen.

Over 1000 mennesker ble innbrakt for å ha protestert mot at opposisjonens kandidater er utelukket fra lokalvalget i Moskva neste måned.

Undergraver rettigheter

Franske myndigheter kalte lørdagens fremferd av politiet som overdreven maktbruk, mens tyske myndigheter sa at politiet hadde forbrutt seg mot Russlands internasjonale forpliktelser og undergravet retten til å delta i frie valg.

– Arrestasjonene lørdag var ute av enhver proporsjon. Det var snakk om en fredelig demonstrasjon mot utestengelsen av uavhengige kandidater, sier den tyske regjeringen.

Alexander Zemlianichenko / AP / NTB scanpix

Politiet hevder at rundt 1500 mennesker deltok i markeringen, men observatører på stedet melder om langt høyere deltagelse. Bilder viser at politiet sto oppmarsjert skulder ved skulder på hver side av byens hovedgate og grep fatt i folk som passerte.

Bot

En medarbeider av opposisjonsleder Aleksej Navalnyj ble dratt ut av en taxi og ført vekk før hun fikk sluttet seg til marsjen. Flere timer senere ble hun fremstilt for retten og ilagt en bot på ca. 35.000 kroner for en marsj hun deltok i 15. juli, opplyser hennes nærmeste.

En talsmann for fransk UD sier at Frankrike står fast ved ytringsfriheten i alle dens former, blant annet fredelige demonstrasjoner og deltagelse i frie og åpne valg.

– Frankrike ber Russland om straks å sette fri dem som er anholdt de siste dagene og rette seg etter forpliktelsene som påhviler land som er medlemmer av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådet.

Tyskland tar klar avstand fra den gjentatte krenkingen av ytrings- og forsamlingsfriheten.