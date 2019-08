Under Arendalsuken mandag sa Erna Solberg at hun vil ha tettere samarbeid med svenske myndigheter i kampen mot høyreekstremisme. Samme dag ble siktelsen mot 21 år gamle Philip Manshaus utvidet til å omfatte terror.

– Når nynazister marsjerer i norske gater, både i Fredrikstad og i Kristiansand, er det veldig mye svensk å høre. Deres nynazister forsøker også å organisere seg i nabolandene, sa statsministeren på pressekonferansen mandag formiddag.

Det har fått den svenske energi- og digitaliseringsministeren Anders Ygeman til å reagere.

«Gjerne norsk-svensk samarbeid, men regjerer man med Fremskrittspartiet og har utnevnt Sylvi Listhaug til minister to ganger så kanskje man skal se seg selv i speilet før man ser over landegrensen», skriver sosialdemokraten Ygeman på Twitter mandag kveld.

Gärna norsk-svenskt samarbete, men regerar man med Fremskrittspartiet och utnämnt Sylvi Listahaug till minister 2 gånger, så kanske man ska se sig själv i spegeln innan man sneglar över landsgränsen. pic.twitter.com/POAkOBuPGb — Anders Ygeman (@Ygeman) August 12, 2019

Skylder på Sverige

Aftenposten spurte mandag Solberg hvorfor hun trakk frem akkurat Sverige.

– Sverige har hatt de største og mest organiserte gruppene i Norden knyttet til dette. Vi har sett at av dem som har kommet for å demonstrere, er det noen lokale, og så kommer det folk fra Sverige. Det er for å forsøke å løfte opp og organisere seg i nabolandene. Da er det viktig å skape motstandsdyktighet i Norge, svarte statsministeren.

Den nordiske motstandsbevegelsen har sitt hovedkvarter i Sverige.

Til den svenske avisen Aftonbladet sier Ygeman at han reagerer på at det virker som om Solberg skylder på Sverige for høyreekstremismen.

– Når hun selv har gått i regjering med Fremskrittspartiet, som er et høyrepopulistisk parti, sier Ygeman til avisen. Han fortsetter:

– Vi kommer ikke utenom det faktum at to av de attentatene vi har sett ble gjennomført av nordmenn. Og Anders Behring Breivik var medlem i nettopp Fremskrittspartiet i flere år.

Håkon Mosvold Larsen

Peker på Listhaug

Ygeman viser videre til at Sylvi Listhaug i fjor måtte gå av som justisminister etter å ha publisert et innlegg på sin Facebook-side der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Ygeman var innenriksminister i Stefan Löfvens regjering fra 2014 til 2017.

På spørsmål fra Aftonbladet om hva Ygeman selv gjorde som innenriksminister for å stoppe Den nordiske motstandsbevegelsen, svarer Ygeman at Sverige har foreningsfrihet og at det under hans tid falt flere dommer mot medlemmer eller tidligere medlemmer av den nynazistiske gruppen.

– Vi må vaksinere mennesker mot disse forvirrende ideene. Og politi og rettsvesen må kunne agere. Jeg tror ikke vi kommer til å tillate slikt i fremtiden, svarer han.